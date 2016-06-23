Москва, 24 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, состоится завершающее VI созыв Госдумы пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM. Всего в повестке около 40 вопросов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Прежде всего, нижняя палата парламента намерена завершить работу над пакетом «антитеррористических поправок». В частности, закрепляется новый состав преступления — международный терроризм, за который устанавливается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Депутаты также намерены снизить возрастной порог ответственности за террористические преступления — до 14 лет.

При этом накануне профильный комитет принял решение отказаться от введения дополнительных оснований для лишения гражданства РФ. Снимается и предложение, согласно которому ограничивается выезд из России для тех, кому вынесено предостережение по поводу их вероятной причастности к террористической и экстремистской деятельности.

Сохраняется обязанность обязать операторов связи хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки — шесть месяцев.

Как ожидается, Госдума завершит работу над поправками в законодательство, касающееся торговой деятельности. парламентарии рассмотрят законопроект об ограничениях для торговых сетей. В частности, снижается максимальный размер вознаграждения, которые сети могут получить от поставщика определенного количества продуктов питания — с 10% до 3% от цены приобретенного. Уточняются антимонопольные правила для торговых сетей, вводится запрет на навязывание контрагенту невыгодных условий договора. Также поправки касаются требований к промо-акциям.