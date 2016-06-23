Ульяновск, 23 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. 9 июля в Ульяновском регионе пройдут итоговые мероприятия II фестиваля пляжных видов спорта «Соединяя берега». Приём заявок на заплыв через Волгу будет осуществляться до 1 июля, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

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На данный момент заявки подали ульяновцы, жители Казани, Перми, Уфы, Москвы и других городов. «Кроме того, мы ожидаем в числе участников жителя Таллина и представителей провинции Хунань Китайской Народной Республики. Хочу подчеркнуть, что фестиваль не ограничится только заплывом, в этом году он выйдет на качественно новый уровень и станет грандиозным летним праздником для всех жителей и гостей региона», — пояснил региональный министр физической культуры и спорта Сергей Кузьмин.

По его словам, с 3 июля на Центральном пляже Ульяновска будут организованы соревнования по пляжному волейболу, футболу, армрестлингу, масрестлингу, перетягиванию каната, регби, американскому футболу, гавайскому футболу. В состязаниях смогут принять участие все желающие. Всю неделю на территории пляжа будет организована площадка по сдаче норм ГТО.

По информации руководителя Дирекции спортивно-массовых программ Дениса Радаева, 9 июля в день проведения главного мероприятия фестиваля — заплыва — для ульяновцев подготовлена обширная развлекательная программа: фонд «Ульяновск — культурная столица» подготовил мастер-класс «Наука на песке». Дети и взрослые смогут построить катапульту, смастерить робота и открыть для себя удивительный мир науки. Кроме того, будет организована выставка автотюнинга и автозвука. Пляжная зона «Золотые пески» уже начала свою активную работу. Здесь представлены такие виды спорта, как слэклайн, вейкбординг, сапсерфинг, бамбербол, зорбинг.

Также с 11:00 на главной сцене, которая расположится на входе на центральный пляж, пройдёт gogo-баттл, хип-хоп фестиваль.

Отметим, желающим принять участие в заплыве через Волгу нужно отправить заявку.