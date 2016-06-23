Ижевск, 23 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В Ижевске шесть человек пострадали от укусов одного хорька. Все они направлены в травматологическую поликлинику для оказания антирабической помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления ветеринарии Удмуртии.

pixabay.com Хорёк

После поступления сообщения о проникновении животного в офис специалисты Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных незамедлительно выехали на место происшествия. Животное удалось отловить.

В настоящее время сотрудники Удмуртского ветеринарно-диагностического центра проводят лабораторные исследования для исключения бешенства.

Несмотря на то, что хорек довольно мелкое животное, два месяца назад зверек стал причиной остановки Большого адронного коллайдера. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) произошло отключение электричества после того, как хорек погрыз один из трансформаторов.

В результате животное погибло, а лаборатория временно оказалась без электроэнергии.

По словам пресс-секретаря ЦЕРНа Арно Марсолье, чтобы вернуть коллайдер в строй потребовалось несколько дней.