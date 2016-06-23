Симферополь, 23 июня, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Судоходство в Керчь-Еникальском канале на время проведения работ по возведению судоходного пролета моста из Краснодарского края в Крым будет ограничено — на срок от четырех до семи дней. Ориентировочно работы будут проводиться в августе 2017 года. Об этом журналистам 23 июня на Крымском транспортном форуме в Алуште заявил и.о. начальника упрдор «Тамань» (заказчик строительства моста) Роман Новиков.

kerch-most.ru Керченский пролив

По словам Новикова, в случае, если погодные условия будут благоприятными, арку начнут монтировать в августе 2017 года.

«В момент монтажа арки мы будем делать окно, судоходство будет остановлено. Будут предупреждены все судовладельцы. Этот период займет от четырех до семи дней», — цитирует Новикова РИА Новости.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе упрдор «Тамань», масштабная временная инфраструктура при строительстве Керченского моста значительно снижает издержки строительства.

Строительство моста с Кубани в Крым началось в феврале 2016 года — сразу после утверждения проекта. К тому времени строителями уже была создана значительная часть временной инфраструктуры, работал первый рабочий мост, между косой и островом Тузла, сейчас построен второй мост и на подходе — третий. По ним планируется поставлять стройматериалы непосредственно на место проведения работ.

«В ближайшие дни завершается создание временного причала на острове Тузла — он позволит «замкнуться» в периметре стройки так, что грузы на объект пойдут автономно по воде. Это минимизирует нагрузку на улично-дорожную сеть Керчи и действующую паромную переправу, а также снизит конечную стоимость стройматериалов и конструкций, которые необходимо доставлять нам на полуостров с материка», — сообщили в пресс-службе.

Как напомнили в упрдор «Тамань», в строительстве моста в Крым принимают участие 20 строительных компаний со всей России. Погружено более 1400 свай разного типа, готово 40 опор, еще около сотни опор в работе. Ведется монтаж пролетных строений автодорожного моста. Для организации строительства на объект доставлено более 5 млн тонн различных грузов.

Открытие движения по автодорожной части моста намечено на конец 2018 года.