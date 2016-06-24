Вологда, 24 июня, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Вологде готовится к старту VII Международный фестиваль молодого европейского кино VOICES. В официальную программу традиционно вошли самые новые российские и зарубежные фильмы: 6 конкурсных и 30 внеконкурсных картин из Франции, Германии, Исландии, Грузии, Чехии, Италии и других стран Европы.

vk.com/voicesfestival Международный кинофестиваль VOICES

Фестиваль откроется 7 июля в кинотеатре «Ленком» фильмом «Ке-ды», который лично представит режиссер Сергей Соловьев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе VOICES, сразу после открытия в Консисторском дворе Вологодского Кремля вниманию зрителей будет представлена ещё одна картина — документальный фильм «Соль Земли» Вима Вендерса об удивительном человеке и культовом фотографе Себастио Сальгадо.

«В этом году наш седьмой VOICES будет совсем небольшим, он продлится всего три дня. Но мы очень рады, что несмотря на все трудности и препятствия, он все-таки состоится. Я думаю, что такие фестивали очень нужны людям в России. Европейское кино, к сожалению, не достаточно широко представлено на наших экранах, а до провинции самые лучшие фильмы просто не доходят. Мне кажется, что именно сейчас это сближение двух культур особенно нужно людям. В этом году, несмотря на то, что наши возможности довольно ограничены, и мы не сможем привезти на наш фестиваль много гостей, мы постарались составить интересную и разнообразную программу… Мы покажем новые интересные фильмы молодых европейских режиссеров, среди которых уже победившие на многих фестивалях «Воробьи» Рунара Рунарссона и «Ничего не бояться» Даниэля Арбида. Также мы представим на фестивале работы молодых российских кинематографистов. И хотя в этом году нам не удалось получить многие из тех фильмов, которые мы бы хотели показать нашему зрителю, программа «Наше новое кино» будет достаточно насыщенной и разнообразной», — рассказывает арт-директор фестиваля VOICES Коринна Даниелу в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Ничего не бояться». реж Даниэль Арбид. 2015. Франция Актриса Manal Issa

В нынешнем году победителя конкурсной программы европейских дебютов определят зрители. Главная награда — Приз Зрительских симпатий будет вручен одному из шести фильмов. В конкурс вошли:

мелодрама «Теваник» Дживана Аветисяна, Армения, Литва — в основе фильма — судьба трех молодых парней. Один из них — 14-летний сирота Теваник, который становится частью военных действий…;

драма «Новая Эва» Марко Скопа, Чехия, Словакия — Эва Нова — одна из популярных актрис кинематографа времен коммунизма. Много лет назад она бросила сына ради своей карьеры. Теперь она выходит из реабилитационного центра, чтобы исправить то, на что ей не хватало смелости много лет…;

драма «Анна» Жака Тульмонда Видала, Франция, Колумбия — Анна постоянно находится на грани нервного срыва. Она старается больше времени проводить со своим десятилетним сыном Натаном, отец которого больше не доверяет ей и угрожает взять полную опеку над ребенком…;

драма «Убежище» Марка Браммунда, Германия — лето 1968 года: студенческие волнения, Роллинг Стоунз, сексуальная революция… В то время как Германия входит в новую Эру свободы, 14-летний Вольфганг против воли своей матери с подачи ревнивого отчима попадает в лагерь для трудных подростков…;

комедия «Тэли и Толи» Александра Амирова, Грузия, Россия — Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа, рассказывает о простых и наивных людях, которых сегодня пытаются разделить официальной границей, а они хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени…;

драма «Воробьи» Рунара Рунарссона, Исландия, Дания, Ховатия — 16-летний Ари живет с матерью в Рейкъявике. Ари доволен своей жизнью, но однажды его матери приходится выехать на работу за границу. Парню приходится покинуть столицу и переехать к отцу, в отдаленный район Западных Фьордов, где он бывал ребенком…

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Джулиано Рибейру Сальгаду, Вим Вендерс. 2014. Франция, Бразилия, Италия Взгляните на мир другими глазами!

Одним из главных фокусов VOICES-2016 станет документальное кино.«На европейских фестивалях, в Берлине, в Венеции, в Каннах, неигровое кино приобретает все большее значение. Мы решили приобщить вологодского зрителя к мировым тенденциям. Надеемся, что выбор документальных фильмов ему понравится. Мы откроем фестиваль показом под открытым небом в Вологодском Кремле одного из лучших документальных фильмов последних лет «Соль Земли» Вима Вендерса и Джулиано Рубейру Сальгаду. А наш традиционный киноконцерт будет посвящён шедевру документального кинематографа, фильму «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова», — рассказывает Коринна Даниелу.

Среди фильмов программы также будут представлены обладатель «Золотого медведя», высшей награды Берлинского кинофестиваля «Море в огне», голландская драма «Разберись с этим», удостоившаяся специального упоминания жюри международного фестиваля «Докер» и другие.

В рамках VOICES свои самые лучшие фильмы представят популярные российские и европейские фестивали: Смотр европейского кино «Les Arcs», Международный Фестиваль Документального Кино «ДОКер», Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино», Institut Français (Французский институт) в России. Серию профессиональных мастер-классов проведёт Международный фестиваль независимого кино «2morrow/Завтра»: «Фильмейкинг. Как снять кино самостоятельно», «Запуск воображения. Где черпать идеи для сценариев?» и «Менеджмент кинопроизводства».

В рамках Года российского кино VOICES проводит ретроспективную программу российского режиссёра Марлена Хуциева. Сам Хуциев станет почётным гостем фестиваля и лично представит ретроспективу зрителям.

Цитата из к/ф «Монах и бес». реж Николай Досталь. 2016. Россия Чем сильнее искушение, тем крепче духовные силы

Впервые отдельной секцией программы фестиваля станет «Кино Вологды» — фильмы, которые снимались в Вологде и/или вологодскими режиссерами. Хэдлайнер программы Николай Досталь представит свой фильм «Монах и бес», снимавшийся в архитектурно-этнографическом музее Вологодской области «Семенково».

VII фестиваль молодого европейского кино VOICES продлится в Вологде до 9 июля.