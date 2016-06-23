Москва, 23 июня, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова лично правила письменный ответ Департамента информации и печати МИД РФ на запрос редакции ИА REGNUM относительно установления памятников гитлеровским коллаборационистам и союзникам. Об этом она заявила 23 июня в ходе брифинга.

В блокадном Ленинграде

Не дослушав вопрос корреспондента ИА REGNUM, Захарова уточнила: «Какое вы информагентство? REGNUM… А мы же вам ответили. Буквально вечером лично сама вносила последние правки, и был отправлен ответ».

При этом она не дала возможность корреспонденту ИА REGNUM полностью задать вопрос. Тем не менее, Мария Захарова заверила, что ответ именно на тот вопрос, который намеревался задать корреспондент ИА REGNUM, был направлен.

«То, что было отправлено — могу гарантировать. Если ответ вам не дошёл — были возможны технические сбои», — добавила она.

Напомним, что 23 июня редакция ИА REGNUM действительно получила комментарий от Департамента информации и печати МИД РФ, однако ответа на вопрос об установлении памятной доски в честь гитлеровца Карла Маннергейма в нем не было.

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Вопрос, который не дали задать в ходе брифинга 23 июня корреспонденту ИА REGNUM звучал так: «МИД не раз выражал свою принципиальную позицию против реабилитации нацистов и их союзников. Почему же министерство не выступило против установления памятной доски в Санкт-Петербурге гитлеровскому союзнику и соавтору блокады Ленинграда Карлу Маннергейму?».