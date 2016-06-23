Москва, 23 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. В столице до сих пор не хватает необходимого количества общественных туалетов. Как заявил на заседании общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме начальник управления департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Игорь Соколов, всего в городе установлено 217 туалетных кабин, 215 из которых — стационарные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ppcorn.com Общественные туалеты в Древнем Риме

«Из 217 туалетов всего лишь 30 приспособлены к посещению маломобильных групп», — отметил Соколов.

Представитель департамента добавил, что при необходимости в столице устанавливают порядка 270 передвижных туалетов, при этом проблем с эксплуатацией не зафиксировано. «Предполагается, что по программе развития общественных туалетов на 2015−2017 годы в 2016-м капитально отремонтируют 5 туалетов, в 2017-м — 30», — подчеркнул он.

Между тем, директор интернет-портала «Туалет.ру» Владимир Приоров отметил на заседании, что в столице сложилась тяжелая ситуация с туалетами. По его словам, все применяемые нормативы устарели, а сами туалетные кабины не охраняются и часто используются бомжами. «Туалеты грязные и являются источниками заразы сейчас», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что все туалетные кабины должны соответствовать международным стандартам и экологическим требованиям, а также должны быть доступны и безопасны. «В нормативах необходимо прописать как строить и эксплуатировать туалетные объекты, и нужна дифференциация туалетов по качеству», — резюмировал он.

В свою очередь представитель движения «Мамы Москвы» Кристина Симонян сообщила, что в адрес организации поступает множество жалоб от родителей на отсутствие специально оборудованных туалетов для детей в столице.

Напомним, острая нехватка общественных туалетов в Москве отмечалась и годами ранее. Как ранее заявил Приоров, пик дефицита туалетов отмечался на 1990-е годы. «К 2000 году начали активно завозить пластиковые кабинки. Проблема дефицита туалетов частично была снята», — пояснил он. Власти Москвы в 2012 году выделили более 1200 мест под установку современных туалетных кабинок, однако они оказались неокупаемы.

Отметим, что в метро Москвы первый туалет заработал в 2015 году на станции «Проспект мира». Однако вскоре туалет демонтировали. Позднее руководство столичной подземки заявило, что планируется установить порядка 30 биотуалетов на станциях. Также, по заявлению властей, туалеты должны появиться на станциях Московской кольцевой железной дороги (МКЖД).

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