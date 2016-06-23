Красноярск, 23 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Красноярская краевая прокуратура в связи с обращениями граждан и журналистскими расследованиями возвращается с проверками в частные дома престарелых «Калина красная» в Емельяново и «Родительский дом» в Красноярске. Об этом ИА REGNUM рассказала старший помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко. «Сейчас по «Калине красной» есть обращения, есть публичные выступления, поэтому проверяются обращения родственников и заявления СМИ», — сообщила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шахматы

Органы прокуратуры края проверяют соблюдение частными домами престарелых прав граждан при оказании им услуг по уходу, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности. В ходе ранее проведенных проверок прокуратура обнаружила опасные нарушения в двух указанных домах престарелых.

В частности, по «Калине красной» было установлено, что постояльцы принимались в пансионат в отсутствие медицинской карты с выпиской из истории болезни, сведений о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках.

«Вопреки нормам санитарно-эпидемиологического законодательства, администрацией общества не соблюдались требования к оборудованию помещений пансионата системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, жилых комнат необходимой мебелью, проведению контроля качества питьевой воды, нарушались требования к хранению пищевых продуктов и др. Установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении прокуратуры.

ООО «Калина красная» решениями Емельяновского районного суда привлекалась к ответственности в виде штрафов в сумме 150 тыс. рублей, однако производство по делу об устранении нарушений было прекращено в связи с ликвидацией общества.

Между тем, по словам Пимоненко, директор «Калины красной» просто переоформил деятельность и продолжил ее не в качестве ООО, а в качестве ИП. «Сейчас тот же самый вид деятельности осуществляет индивидуальный предприниматель. Теперь у «Калины красной» не юридическое лицо, а индивидуальный предприниматель», — пояснила она.

«В настоящее время прокуратурой края организована проверка соблюдения требований законодательства индивидуальным предпринимателем Ждановым, оказывающим услуги по уходу и обслуживанию граждан пожилого возраста по месту нахождения ООО «Калина Красная» до прекращения его деятельности», — отмечают в прокуратуре.

В 2015 году проверка соблюдения требований законодательства проводилась также в пансионате «Родительский дом», которым оказываются социальные услуги с обеспечением временного проживания. Здесь были обнаружены нарушения санитарных норм — отсутствие контроля за хранением пищевых продуктов, ежедневной оценки качества готовой продукции, программы производственного контроля за организацией общественного питания. Также инспекторам не были представлены медицинские книжки и документы, подтверждающие прохождение пожилыми гражданами лабораторного бактериологического обследования, об иммунизации, были отмечены нарушения требований пожарной безопасности.

Руководство пансионата было присуждено к штрафу на сумме 35,5 тыс. рублей и к устранению выявленных нарушений. Выполнение обязательств руководством пансионата также находится на контроле прокуратуры.