Берн, 23 июня, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Перспективы нового раунда мирных переговоров по Сирии зависят от дискуссий в Совете Безопасности ООН 29 июня, считает спецпосланник Стаффан де Мистура. Об этом сообщает агентство Reuters.

ИА REGNUM

Де Мистура рассказал репортерам, что он сопровождал генсека ООН Пан Ги Муна во время его визита в Санкт-Петербург, и они провели «достаточно полноценную и длинную встречу» с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Главной темой их обсуждений была Сирия.

Дипломат отметил, что в июле собирается созвать очередной раунд переговоров в Женеве, но для этого США и России следует достичь существенного прогресса по политическому переходу в Сирии.

Несмотря на остановку переговоров, команда де Мистуры провела «технические переговоры» в Москве и Каире и планирует таковые в Эр-Рияде и Дамаске. Посланник ООН считает их «полезными» для начала новых межсирийских переговоров.

Заместитель Де Мистуры по гуманитарным вопросам Ян Игеланд напомнил об ограниченном доступе к осажденным городам. ООН просит правительство Башара Асада гарантировать проход конвоев к Арбину и Замалка в пригороде Дамаска.

Игеланд предупредил, что с апреля в четыре города — Забадани, Фуа, Кефрая и Мадая — не поступало продовольствия, хотя это регламентировано отдельным соглашением. Гуманитарная ситуация в них близка к той, которая была в начале года, когда население Мадаи умирало от голода. Договоренности о поставках гумпомощи в другую осажденную зону — аль-Вейр в пригороде Хомса также выполняются «плохо», добавил он.