Грозный, 23 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Площадь «чистых» земель сельхозназначения в Чечне увеличилась на одну тысячу гектаров. Теперь разминированные саперами Южного военного округа земли можно смело использовать по назначению, не опасаясь подорваться на оставшихся после военных действий в Чечне снарядах.

Константин Сомов. Пашня. 1900

Как сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе округа, работы по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов начались в текущем году с апреля. За это время было разминировано 951,5 гектар экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий. Саперы нашли и обезвредили около 239 взрывоопасных предметов. Среди опасных находок 74 единицы 82-мм артиллерийских мин, 26 единиц ВОГ-17 от автоматического гранатомета АГС-17, 14 ручных гранат дистанционных РГД-5.

В работах по разминированию территорий Грозненского, Курчалоевского, Шалинского, Ачхой-Мартановского и Сунженского района республики принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 50 единиц специальной техники. Как отметили в округе, всего до конца полевого сезона саперы должны очистить более двух тысяч гектаров сельхозугодий в Чечне.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по разминированию территорий Чечни и Ингушетии ведутся с 2012 года. За это время очищено более четырех тысяч гектаров экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий, обезврежено и уничтожено свыше семи тысяч взрывоопасных предметов. В 2015 году саперы перевыполнили план на 25%, очистив от снарядов и других взрывоопасных предметов более 3340 гектаров территорий Чечни и Ингушетии. В 2016 году предстоит очистить более 2,6 тыс. гектаров земли.