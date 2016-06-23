Вологда, 23 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту травм, полученных воспитанницей детского сада, возбудил Следственный комитет. Пятилетняя девочка гуляла вместе с другими детьми по территории детского сада № 96 «Соловушка». По версии следователей, малышка залезла на металлическую лестницу на детской площадке, не удержалась на ней, упала на утрамбованный грунт с двухметровой высоты и сломала позвоночник. Несмотря на явные травмы, полученные девочкой, в саду не стали сообщать об этом родителям и даже не вызвали «скорую помощь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Врач, работающая в садике, осмотрела пострадавшую воспитанницу, но никаких травм не выявила, из-за чего вызывать «скорую помощь» работники дошкольного учреждения не посчитали нужным. Уже только вечером, когда дочь, будучи дома, пожаловалась на сильные боли, отец обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом трех позвонков грудного отдела. Девочка до сих пор находится на лечении в больнице», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя областного СК Наталья Летенкова.

ЧП произошло еще в мае, но проверка заявления родителей завершилась только сейчас — параллельно с возбуждением уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По мнению правоохранителей, вина в произошедшем полностью лежит на работниках детского сада.

«В образовательной организации не были в полной мере созданы безопасные условия воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей. Также в детсаде не обеспечили безопасность при эксплуатации детского игрового оборудования с учетом его конструкции и ростовозрастных особенностей ребенка. Ударопоглощающее покрытие для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования отсутствовало», — подчеркнула Наталья Летенкова.

Добавим, что по инкриминируемым статьям виновным в произошедшем грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо до шести лет лишения свободы.