Севастополь, 23 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Прокуратура Севастополя внесла представление в адрес губернатора города об устранении нарушений закона при разработке нормативно-правовых актов (НПА) органами исполнительной власти города. Вице-губернатор Алексей Еремеев поручил в недельный срок разработать план по устранению недостатков, указанных в представлении, и по уже принятым правительством постановлениям. Об этом говорилось 23 июня на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нарушения имеются по всей цепочке принятия правительством нормативно-правовых актов, — заявил заместитель прокурора Владимир Агапов. — Протесты прокуратуры зачастую рассматриваются не тем органом, в чей адрес они адресуются, в ряде случаев не соблюдаются сроки ответов на протесты и принятия новых НПА. Мое пожелание: более по-деловому подходить во взаимодействии с прокуратурой — не отбивать проблему, на которую указала прокуратура, а решать ее».

В частности, прокуратура указывает на нарушения в нормативно-правовых документах в сфере предпринимательства и развития СЭЗ; порядка заключения инвестконтрактов и приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, регламента и сопровождения инвесторов, что свидетельствует о наличии коррупциогенных факторов. Прокуратура обращает внимание на непринятие 12 необходимых НПА — о порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставление помещений по договорам социального найма.

В имущественной сфере бездействие правительства приводит к правовой неопределенности при установлении видов разрешенных земельных участков и порядка их предоставления гражданам. Значительное количество НПА оспорено прокуратурой в связи с нарушением федеральных законов для получения государственных и муниципальных услуг, не проводилась оценка регулирующего воздействия на подавляющее количество принятых НПА — из тысячи постановлений оценка проведена по всего трем документам. Указано на затягивание ответов и новых НПА в ответ на меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство считает, что правительство Севастополя не приняло необходимые поставления, корректирующие 13 оспоренных прокуратурой норм НПА.

«В значительной, большей части вопросы обоснованы — прокуратура оказывается права, — заявил заместитель губернатора Алексей Еремеев. — Надо уже вставать на рельсы методичной работы, входить в нормальное русло закона».

Он призвал глав департаментов повысить качество подготовки НПА и контроль за соблюдением сроков и ответов на меры прокурорского реагирования.

Департаменту аппарата губернатора и правовому управлению поручено составить план мероприятий по устранению недостатков, указанных в представлении прокурора. «Повысить исполнительскую дисциплину и минимизировать меры прокурорского реагирования за счет повышения качества исполняемой работы», — добавил вице-губернатор.