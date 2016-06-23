Саранск, 23 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В Мордовии готовятся к реализации проекта «Прямые выплаты», в основе которого — изменение системы взаиморасчета между региональным отделением Фонда и страхователями — работодатели будут уплачивать страховые взносы в бюджет Фонда в полном объеме без уменьшения их на сумму выплат. Старт проекта обсудили глава региона Владимир Волков и управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Мордовии Людмила Иванова, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пресс-служба Главы Республики Мордовия Рабочая встреча Главы Мордовии Владимира Волкова с управляющим ГУ — региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия Людмилой Ивановой

Переход к новой системе выплат затрагивает всех работающих по трудовым договорам граждан и работодателей. Теперь — с 1 июля 2016 года — назначение пособий по обязательному социальному страхованию производится непосредственно региональным отделением Фонда, им же производится и выплата пособий напрямую застрахованным гражданам.

По словам Ивановой, за 2015 год число обращений страхователей в региональное отделение Фонда за выделением средств составило 9 тыс., а при прямых выплатах количество обращений увеличится до 100 тыс. По итогам прошлого года отделением Фонда выделено на выплату страхового обеспечения 387,5 млн. рублей. При реализации пилотного проекта эта сумма возрастет в 3,6 раза и составит более 1,4 млрд рублей.

В настоящее время на учете в отделении Фонда состоят 19 тыс. страхователей и застрахованных лиц, с численностью работающих более 260 тыс. человек.

«Реализация проекта накладывает большую ответственность как на исполнителей, в частности отделение Фонда, так и на страхователей — руководителей предприятий и организаций республики, а также на органы исполнительной власти, ответственные за создание в Мордовии благоприятного социального климата», — подчеркнул глава республики.