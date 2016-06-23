Москва, 23 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В допинговом скандале слишком много политики и очень мало спорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции в Москве. «Про скандал в рамках WADA и МОК. В этом, конечно, очень мало от спорта и слишком много от политики. А спорт очень вредно смешивать с политикой», — отметил Нарышкин.

Почтовая марка с изображением основателя и президента Международного олимпийского комитета Пьера де Кубертена

«Мне представляется, извините за образ, сейчас Пьер де Кубертен в гробу переворачивается», — заключил спикер Госдумы.