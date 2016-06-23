Москва, 23 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главного бухгалтера корпорации «РусГидро» Дмитрия Финкеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 73,2 млн рублей с имуществом компании. Об этом сегодня, 23 июня, пишет «Коммерсантъ».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. СССР «Тебя посодют, а ты не воруй»

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте Финкеля, а также второго фигуранта этого дела — экс-главы «РусГидро» Евгения Дода. Следствие считает, что Дод и Финкель пытаются скрыть доказательства и могут пустится в бега.

Уже установлено, что Дод и Финкель дают устные указания об уничтожении электронных носителей, содержащих документальное подтверждение их противоправной деятельности.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправит Финкеля под арест на два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Дод и Финкель были задержаны 22 июня в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в «РусГидро». По версии следствия в 2014 году Дод и Финкель по предварительному сговору совершили хищение средств «РусГидро» в особо крупном размере. Мошенники сфабриковали финансовую отчетность компании за 2013 год, завысив её до 35 млрд рублей, в то время, как она была не более 28 млрд рублей. Таким образом они завысили себе премию по итогам 2013 года на 70 млн рублей.

Финкель свою вину не признает и утверждает, что не имеет отношения к указам о специальных премированиях.