Москва, 23 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отстранен от занимаемой должности. Как сообщается на сайте Росреестра, такое решение принял министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Майданов отстранен от должности на время проведения в отношении него служебной проверки.

prav.tatarstan.ru Игорь Майданов (слева)

Проверка проводится в связи с нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности управления, выявленными во время проведенных Росреестром в 2016 году проверок соблюдения территориальными органами законодательства Российской Федерации.

По итогам проверок установлены факты грубых нарушений управлением Росреестра по Москве законодательства в сфере закупок и финансово-хозяйственной деятельности. В частности, выявлено уклонение от проведения конкурентных процедур, отсутствие основания расходования средств федерального бюджета на сумму более 93 млн руб., в том числе не подтверждено расходование средств на оплату государственных контрактов на сумму более 72 млн руб., а также наличие оборудования, поставленного в рамках контракта. В связи с этим по итогам проверок работа управления Росреестра по Москве признана неудовлетворительной.

Как отметили в Росреестре, в ходе служебной проверки в отношении Игоря Майданова будет рассмотрено соблюдение им требований законодательства и ведомственных нормативных правовых актов при исполнени и должностных обязанностей руководителя управления.