Москва, 23 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Состоявшаяся в Санкт-Петербурге трёхсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию дезавуировала все опасения о том, что Россия придумывает новый формат для решения нагорно-карабахского урегулирования, отстраняет сопредседателей Минской группы ОБСЕ от участия в переговорном процессе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге 23 июня.

mid.ru Мария Захарова

«Это всё необоснованные слухи и может быть непрофессиональная аналитика», — сказала Захарова.

При этом она напомнила, что для обсуждения чувствительных вопросов к подобному трёхстороннему формату стороны прибегали и ранее. По словам Захаровой, стороны высказались публично в пользу подобных встреч, что является важным свидетельством актуальности подобного формата для них. «И если сами стороны высоко оценили эту встречу, эти усилия — это лучшее доказательство, что она была полезной. Я также читала много сообщений наших американских, европейских партнёров, которые также высказались в поддержку итогов встречи и также её высоко оценили», — сказала представитель российского МИД.

Она отметила, что при этом сохраняется не просто привязка к Минской группе ОБСЕ, а сохраняется плотный контакт с представителями стран-сопредседателей Минской группы. «Информирование стран-сопредседателей о встрече в Санкт-Петербурге велось задолго до встречи», — подчеркнула Захарова.

По её словам, Россия и по форме и по содержанию сохраняет весь тот потенциал, который был накоплен в рамках Минской группы. «И кончено сама форма остаётся действенным инструментом для продвижения вперёд», — резюмировала дипломат.

20 июня в Санкт-Петербурге при посредничестве и участии президента России Владимира Путина прошла встреча президентов Армении и Азербайджана — Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по вопросу карабахского урегулирования.

До встречи разные аналитики и политологи высказывали мнения, что подобным форматом Россия замыкает на себе и концентрируют только в своих руках карабахское урегулирование.