Керчь, Крым, 23 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Депутаты городского совета Керчи назначили исполняющего обязанности главы администрации города — решение было принято 23 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. Прежний глава администрации города оказался фигурантом уголовного дела о получении взятки.

gorsovetkerch.ru Владимир Подлипенцев

Решением парламента исполняющим обязанности главы администрации Керчи был назначен депутат Крымского госсовета Владимир Подлипенцев.

Его кандидатуру представил первый вице-спикер парламента Крыма Константин Бахарев, который отметил, что очень важно не допустить перебоев в работе города в тот момент, когда Керчь, по сути, осталась без главы исполнительной ветви власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 июня, стало известно о задержании правоохранительными органами главы администрации Керчи Сергея Писарева. Он подозревается следователями в получении 50 тысяч долларов США (3 208 500 рублей) за «содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков».