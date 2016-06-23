Политика. Общество. Экономика. Россия и Эстония. Русские в Эстонии.

Политика. Общество

Почти всюду можно ездить без визы. В Европе остались все лишь три страны, для посещения которых гражданам Эстонии этим летом нужны визы. Это Россия, Белоруссия и Молдова. И путешествовать становиться все легче и дешевле, пишет "Ээсти Пяевалехт". В этом году сразу несколько стран в летние месяцы ввели для Эстонии односторонний безвизовый режим. Украина ввела для Эстонии срочный безвизовый режим с 1 мая по 1 сентября, однако недавно украинцы решили сделать этот режим бессрочным, пишет газета. На прошлой неделе на короткий период ввела безвизовый режим Босния и Герцеговина. В июле то же сделала Македония, куда можно будет ездить без визы до 15 сентября. С 15 июня был введен постоянный безвизовый режим с Грузией. В основном эти послабления распространяются на всех жителей Евросоюза. Формально требует визу Турция, однако ее можно купить на границе за 10 долларов, на что уходит не более минуты. В большинстве случаев действует не абсолютный безвизовый режим, поскольку в случае пребывания в стране более 90 дней следует все же обращаться в посольство.

Слет ветеранов СС. В субботу, 30 июля, в Синимяэ прошел очередной слет ветеранов ХХ эстонской дивизии СС, сообщает "Ээсти Пяевалехт" и констатирует, что на этот раз на мероприятии не было ни одного представителя правительства или Сил обороны. Зато было больше, чем обычно, полицейских. Из членов Рийгикогу (парламента) до Синимяэ доехал только республиканец Урмас Рейнсалу, который порадовал собравшихся новостью о том, что в парламентское производство уже попал проект, согласно которому Рийгикогу признает служивших в германской армии эстонцев "борцами за свободу".

Законопроект о "борцах за свободу". Конституционная комиссия Рийгикогу рассматривает законопроект № 688, инициированный "Союзом Отечества" ("Исамаалийт") и "Республикой", согласно которому воевавшие на стороне Германии эстонцы будут считаться "борцами за свободу".

Тривими Веллисте из партии "Союз Отечества" считает, что эти люди пошли в немецкую армию по призыву законного премьер-министра Эстонии Юри Улуотса. По его словам, они "боролись за свободу Эстонии", поскольку была теоретическая надежда, что повторится история начала Освободительной войны, когда немцы помогли сдержать наступление советской армии, а затем Германия развалилась, пришли западные союзники и заключили перемирие. Что касается воевавших на стороне СССР, то они стали "жертвами оккупационного режима", но это не борцы за свободу Эстонии.

Поскольку Эстонское государство признало оккупационными силами как СССР, так и Германию, подобный законопроект является весьма спорным, что и подчеркивают члены конституционной комиссии Рийгикогу от правящей партийной коалиции. Эвелин Сепп, депутат Рийгикогу, сказала в теленовостях: "Все, что касается Эстонии накануне, во время и после Второй мировой войны, - очень деликатная тема, и решать ее нужно соответствующим образом. Мне кажется, что авторы законопроекта играют на чувствах части пожилых людей, на чувствах своего электората, и это неприятно. Мы годами пытались прийти к примирению, создали закон о репрессированных, где таковыми называются люди, воевавшие на стороне обеих оккупационных сил. Теперь авторы законопроекта пытаются снова разжечь непримиримость, сделать одних воинов лучше, чем других. Между тем в то время большинству эстонских людей не приходилось выбирать, на чьей стороне сражаться".

Парламент будет рассматривать законопроект осенью. Что же касается его инициаторов, то изначально проект на рассмотрение Рийгикогу выдвинули только представители "Союза Отечества". Однако позже к ним присоединилась "Республика", оказавшаяся в оппозиции. Таким образом республиканцы еще раз продемонстрировали схожесть своих взглядов с позицией отечественников и усилили разговоры о возможном слиянии двух политических сил. Что наводит на мысль о том, что представители "Республики" решили больше не делать основную ставку на русских избирателей, а делить электорат с "Исамаалийтом". (ЭТВ, ППК)

Истребители ВВС Германии вьют гнезда в Прибалтике. Патрулирующие воздушное пространство Прибалтийских стран с 30 июня истребители F-4G Phantom ВВС Германии испытывают взлетно-посадочные полосы гражданских аэропортов Латвии, Литвы и Эстонии. На прошлой неделе германские истребители испытали взлетно-посадочные полосы в Рижском и Вильнюсском аэропортах. А 2 августа истребитель ВВС Германии совершил "пробную" посадку на аэродроме Таллина. Как сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии, целью прибытия немецкого самолета является опробование взлетно-посадочной полосы и знакомство со спецификой таллинского аэродрома, чтобы в случае вынужденной посадки летчики могли свободно ориентироваться в ситуации. Как сообщила "Актуальная камера" ЭТВ, истребитель ВВС Германии смог приземлиться в таллинском аэропорту лишь со второго захода.

В Кохтла-Ярве создано антицентристское "Единство". Партия реформ, "Народный союз", "Союз Отечества", Социал-демократическая партия и Res Publica заключили договор о создании избирательного союза "Единство" на осенних выборах в кохтла-ярвеское горсобрание, сообщает DELFI. На выборы партии выйдут с единой программой, а кандидатом в мэры города станет член "Народного союза" Вольдемар Трумм, сообщил новый избирательный союз. Единую кандидатуру в председатели горсобрания объединение выставит после выборов.

Согласно решению кохтла-ярвеского горсобрания, число его членов будет уменьшено с нынешних 35 до минимально допустимого - 21. Таким образом Центристская партия, находящейся у власти в Кохтла-Ярве уже девять лет, пытается ограничить возможности оппозиции. На это пять партий ответили образованием предвыборного союза. Пока не известно, кто станет основным конкурентном "Единства" на выборах, поскольку, как утверждается, многие кандидаты от центристов хотели бы выставить свою кандидатуру в Кохтла-Ярве по так называемому единому русскому списку.

Кандидат в мэры Вольдемар Трумм ранее был вице-мэром Кохтла-Ярве и проработал в этой должности менее года, вслед за чем был отправлен в отставку центристской горуправой.

Экс-премьер тайком побывал на Тайване. О том, что эстонцы теперь не редкие гости в самых экзотических уголках планеты, свидетельствует заметка в "СЛ Ыхтулехт". "Разные встречи в разных организациях" - так лаконично описывает бывший премьер Эстонии Юхан Партс цель своей тайной командировки на Тайвань. Об этой командировке не сообщает ни интернет-страничка Рийгикогу, ни другие официальные источники информации. Единственное свидетельство поездки - взятые Партсом на Тайвань сувениры с символикой Таллина и Рийгикогу на общую сумму в 4000 крон. Среди прочего Партс взял на Тайвань эстонскую конституцию в кожаном переплете, вазы, кружки, тарелки с символикой Таллина и Рийгикогу. "СЛ Ыхтулехт" удалось разузнать, что поездка продолжалась неделю. Пресс-секретарь парламентской фракции Res Publica, в которую входит Партс, Сийм Мянник сказал, что поездка была оплачена тайваньской стороной. Причина такой секретности понятна - официально Эстония признает лишь единую Китайскую Народную Республику и не имеет отношений с сепаратистами, каковыми Пекин считает тайваньцев. Однако а Рийгикогу есть даже группа поддержки Тайваня, и Меэлис Атонен из этой группы одобряет смелость Юхана Партса, рискнувшего отправиться в Тайбей. "Эстония, которая в конце 80-х годов жаждала международной помощи от других стран, должна попытаться понять положение таких стран, как Тайвань", - заявил Атонен. По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Эхтель Халлисте, Юхан Партс является членом Рийгикогу, а парламентарии вольны ехать куда угодно. В то же время она добавила, что Эстонская Республика признает политику единого Китая.

В Эстонии играют в высадку диверсантов в тыл советской армии. 2 августа утром министр обороны Эстонии Яак Йыэрюйт открыл начавшиеся в Таллине 12-е военно-спортивные соревнования "Поход Эрна", в которых приняли участие 29 команд из 10 стран. В ночь на 10 июля 1941 года к Северному побережью Эстонии причалили патрульные корабли ВМФ Финляндии, и в тыл советских войск высадились бойцы разведывательно-диверсионной группы "Эрна I" - на протяжении первого военного года было осуществлено несколько подобных десантов в различных местах. В память о событиях того первого военного лета на территории Эстонии вот уже в одиннадцатый раз проводится военно-спортивная игра "Поход "Эрны", а всего было двенадцать сборов, первый из которых стал организационным. Помимо эстонских кайтселийтчиков (членов народного ополчения - прим. ИА REGNUM) и военнослужащих, состязались солдаты из США, Китая, Бельгии, Италии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Дании и Венгрии. "Я очень рад, что речь идет о так называемых военно-спортивных соревнованиях, а не о чем-то просто военном, - сказал министр обороны Яак Йыэрйют в своей приветственном слове. - Деятельность группы "Эрна" стала одним из этапов вооруженного сопротивления эстонцев. Символическим и заставляющим задуматься". По словам министра, замечательно, что число команд снова возросло, поскольку с помощью общих международных мероприятий "углубляется и понимание эстонской действительности".

Как отмечает пресс-секретарь "Похода "Эрны" прапорщик Мадис Миллинг, мероприятие, выросшее из инициативы группы энтузиастов военной истории, задумавших пройти в 1993 году по следам одноименной диверсионно-разведывательной группы времен Второй мировой войны, является уникальным не только для стран Прибалтийского региона, но и во всей Европе. С точки зрения устроителей военно-спортивной игры, название для нее выбрано вполне подходящее и опасаться, что оно может каким-либо образом отпугнуть от участия в мероприятии команды тех стран, которые в годы Второй мировой сражались в составе антигитлеровской коалиции, - беспочвенно. "Группа "Эрна" и ее поход - часть истории, - полагает Миллинг. - В той исторической ситуации участие в нем приняли те эстонцы, которые прежде участвовали в финской Зимней войне, сражаясь в финских мундирах. Они были посланы финской разведкой в Эстонию, как в тыл врага. А то, что с происходящим в той или иной степени была связана немецкая военная разведка, не имеет в настоящий момент никакого политического значения. И то, что сейчас для кого-то военные события или наименования той поры могут наполняться каким-то политическим смыслом, не должно играть роли: история - это история". (DELFI, ЭТВ, "Молодежь Эстонии")

Старший дворник КГБ. Публикация списка бывших сотрудников КГБ, живущих в Эстонии и по-прежнему скрывающих свое прошлое, должна быть продолжена в полном объеме, утверждает председатель правовой комиссии парламента, реформист Вяйно Линде. По мнению Линде, нет оснований вносить поправки в порядок обнародования имен бывших сотрудников КГБ и исключать из этого списка людей, выполнявших в КГБ только техническую работу. В интервью BNS Линде подчеркнул, что если последовать совету канцлера права Аллара Йыкса и не публиковать имена уборщиц, механиков или шоферов, работавших в КГБ, это будет несправедливо по отношению к тем людям, чьи имена уже опубликованы. "Нынешний порядок публикации имен сбалансирован, поскольку в этом списке все сразу видят, кто и кем ранее работал", - сказал Линде. Он добавил, что подоплеку предложения Йыкса можно понять - для того, чтобы изменить дальнейшую судьбу и карьеру человека, нередко достаточно только публикации имени в этом списке.

12 июля Йыкс направил в парламент предложение исключить из публикуемого списка бывших сотрудников КГБ в Эстонии людей, выполнявших технические задания, поскольку в их случае речь идет о нарушении принципа неприкосновенности частной жизни. Соответствующая комиссия парламента обсудит предложение канцлера осенью. К настоящему времени Полиция безопасности опубликовала имена 531 человека, которые в советское время сотрудничали с репрессивными органами, но не признались в этом властям до 1 апреля 1996 года.

Начался суд по делу об антисемитском комментарии. Впервые в Эстонии перед судом предстал комментатор портала DELFI и завсегдатай чатов. В Таллинском городском суде начался процесс над 22-летним Олевом Ханнула, который написал в DELFI комментарий "juudid ahju" (евреев - в печь).

"Я думаю, что это обиходная фраза, которую в интернете многие используют. Этим я не хотел никого призвать к насилию против кого-либо, - сказал в свое оправдание подсудимый. - Я ничего не имею против евреев, но у меня большие претензии к внутренней и внешней политике Израиля, потому что там проводится Холокост по отношению к палестинцам". По данным Полиции безопасности, экспертиза Института эстонского языка подтвердила, что это предложение призывает к ненависти и насилию по национальному признаку. Как выяснилось из обвинительного заключения, Ханнула неоднократно и убежденно пропагандировал насильственное уничтожение евреев и негров. Судья прочитала выдержки из бесед в чате, где он неоднократно, в том числе и отвечая на вопрос, за что он так ненавидит евреев и негров, подтверждал, что желал бы переработать евреев в мыло, отправить в печь, сетовал на то, что Гитлер слишком рано напал на СССР, иначе у него было бы достаточно времени для превращения Европы в континент без евреев, а тогда бы мир стал "более счастливым и прекрасным".

Главный редактор эстонского DELFI Март Пукк убежден, что Ханнула преступник и должен быть наказан. "Мы, как спичечная фабрика, которая производит спички. Спички предназначены для того, чтобы растопить печь или зажечь свечи. Некоторые поджигают дом и должны быть наказаны. Виновата не спичечная фабрика, но преступник". "В данном случае необходим судебный прецедент, который установил бы четкие границы - где свобода слова, где разжигание ненависти", - отметил прокурор Стевен Эвестус.

Если Таллинский городской суд признает, что Ханнула в своём комментарии пропагандирует национальную вражду, то его может ожидать денежный штраф до 3000 крон или арест. (ЭТВ, DELFI)

Житель Раквере заявил в полицию на главу эстонского МИД за подписание пограничного договора с Россией. Некий житель эстонского города Раквере подал заявление в полицию на министра иностранных дел Урмаса Паэта, пишет "СЛ Ыхтулехт". Истец требует привлечь министра к уголовной ответственности. Он обвиняет Паэта в том, что, подписав пограничный договор с Россией, глава эстонского МИДа тем самым совершил преступление против Эстонской Республики. И преступление уголовное. Не более и не менее, как государственную измену. Заявление приняли по всей форме. Но требуемого в заявление уголовного дела не завели. Полиция передала заявление в КАПО (Полиция безопасности). Последняя рассмотрела заявление и не обнаружила в деятельности Паэта нарушения закона, не став возбуждать уголовное дело. Предъявителю заявления в ответ написали, что не было в действиях министра никакого злодеяния и никакого криминального подтекста.

В Таллине установят памятник жене Гейдара Алиева. Таллинская комиссия по оформлению города дала разрешение установить памятник академику Азербайджанской академии наук, жене бывшего президента АР Гейдара Алиева и матери нынешнего, офтальмологу Зафире Алиевой. Установить памятник предложила Европейская ассоциация тюркских и кавказских народов, монумент расположится в непосредственной близости от глазной клиники на улице Рави.

Вице-мэр Таллина Айвар Рейвик признался Delfi, что Алиеву с эстонской столицей связывает только то, что здесь существует азербайджанская община. "В комиссию по оформлению было подано заявление, и комиссия его удовлетворила", - сообщил он. На вопрос, можно ли в таком случае ходатайствовать об установке памятника кому угодно, Рейвик ответил, что ходатайствовать может каждый, но не всякое ходатайство будет удовлетворено. "Я читал комментарии на Delfi, где писали, что тогда можно ставить памятники и нацистам, но этого мы точно не допустили бы", - сказал он. Рейвик добавил, что Таллин - мультикультурный город, и именно в этом контексте следует рассматривать установку памятника Алиевой.

Умершая в 1985 году Зафира Алиева была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище, однако, став президентом, Гейдар Алиев перенес ее останки в Баку.

Социолог Андрес Эламаа выражает на страницах "Постимеэс" мнение, что таллинская горуправа плюет в лицо местным врачам, позволив соорудить в столице Эстонии памятник супруге бывшего президента Азербайджана Зафире Алиевой. По словам Эламаа, у госпожи Алиевой, хотя она и была офтальмологом, не было ничего общего ни с Эстонией, ни тем более с Центральной больницей Таллина, у стен которой планируется открыть памятник. Было бы неправильно вмешиваться в деятельность национальных культурных обществ и диктовать им, память каких земляков они хотят увековечить, продолжает Андрес Эламаа, но при выборе места для памятника должно быть учтено мнение и медиков, и других таллинцев. Около Центральной больницы и ее глазной клиники могли бы появиться памятники тем медикам, которые лечили больных в Эстонии. А пока Андрес Эламаа призывает всех таллинцев выражать протест против решения городских властей.

Геи смутили мэра Таллина. Организаторов таллинского фестиваля гомосексуальной культуры Baltic PRIDE Moonbow, который пройдет в эстонской столице с 8 по 14 августа, не пугает горький опыт соседних стран. Эстонские активисты гей-движения заручились поддержкой столичной горуправы и ждут в гости здравомыслящих гетеросексуалов. Фестиваль гомокультуры Baltic PRIDE Moonbow пройдет в Таллине уже во второй раз. В этом году его девизом стала фраза "Love likes me" ("Я нравлюсь любви"). Кульминацией фестиваля станет намеченный на субботу, 13 августа, парад. Шествие начнется в 16 часов и пройдет по центру города. По сравнению с прошлым годом на Baltic PRIDE Moonbow 2005 будет значительно больше мероприятий для широкой публики, сообщила в интервью "Молодежи Эстонии" пресс-секретарь мероприятия Лизетте Кампус. Организаторы PRIDE со дня на день ждут резких заявлений и протестов со стороны нетолерантных по отношению к гомосексуалистам представителей эстонского общества. "Пока что мы не получали таких протестов, но они обычно приходят непосредственно перед началом мероприятий", - говорит Лизетте. Приближаются выборы в органы местного самоуправления, и намеченный на середину августа гей-фестиваль буквально "на блюдечке с голубой каемочкой" преподносит эстонским политикам возможность посоревноваться в ораторском искусстве, во всеуслышание осуждая развратное поведение сексуального меньшинства. Организаторы Baltic PRIDE Moonbow практически не сомневаются, что власть имущие Эстонии не преминут воспользоваться этим шансом и разыграют "голубую карту" себе на благо. "Поскольку горуправа Таллина любезно оказывает нам в этом году поддержку, мы пригласили мэра Тыниса Пальтса принять участие в нашем фестивале в качестве гостя", - рассказала Лизетте. И хотя это не сравнимо с приглашением главы государства приехать в Москву на торжества по случаю Дня Победы, таллинского городского главу терзают точно такие же смутные сомнения: идти или не идти, пишет "Молодежь Эстонии".

Экономика

Налоговые поступления превысили 5 млрд. крон. В июле в госбюджет Эстонии впервые поступило более 5 миллиардов крон налогов, а именно 5,25 миллиарда крон. За семь месяцев поступило 25,9 миллиарда крон налогов, что на 4,2 миллиарда крон (на 19,5%) больше, чем за тот же период 2004 года, сообщает ETV. В 2004 году больше всего налогов поступило в апреле, когда государство получило 4,099 миллиардов крон. За семь месяцев этого года госбюджет был выполнен на 60,5%, в 2004 году к этому времени бюджет был выполнен на 55,5%. (DELFI)

Объём промышленной продукции вырос более чем на 10%. По сравнению с июнем прошлого года объём продукции промышленных предприятий увеличился на 11%, в том числе в обрабатывающей промышленности - на 15%, сообщает департамент статистики. По скорректированным данным, промышленные предприятия Эстонии в июне этого года выдали продукции на 2% больше, чем в мае. Рост производственных объёмов во многом обусловлен увеличением экспорта, отмечает в своих комментариях министерство экономики и коммуникаций. Объёмы продукции пищевой промышленности выросли за счёт мясной промышленности и производства напитков, увеличившись соответственно на 15% и 17%. Благоприятная ситуация, сложившаяся в экспортном секторе, как и прежде, положительно сказывается на производстве электроники. Объем выпуска электрооборудования и аппаратуры в июне был на 60% выше, чем год назад, производство оборудования связи выросло за год почти в 2 раза. Рост объёмов производства связан с увеличением производственных мощностей и инвестициями. По-прежнему положительна ситуация в промышленных сферах, связанных со строительством. Объём производства в деревообрабатывающей промышленности и производстве стройматериалов в июне был примерно на пятую часть больше, чем год назад. Быстрому росту содействовали высокий спрос и избыток сырой древесины. ("Деловые ведомости")

За год потребление выросло на 14%. Продажи товаров на предприятиях розничной торговли увеличились в июне 2005 года по сравнению с июнем прошлого года на 14% по фиксированным ценам, сообщает департамент статистики. В июне предприятия розничной торговли продали товаров на 3,1 миллиарда крон. Наибольший рост розничных продаж наблюдался в магазинах, специализирующихся на предметах домашнего обихода, бытовой технике, металлических изделиях и стройматериалах (23%) и в магазинах неспециализированных промтоваров (21%). Более всего уменьшились продажи продуктовых магазинов (16%). С января по июнь продажи предприятий розничной торговли увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11% по фиксированным ценам, что на 4 процентных пункта меньше, чем в 2004 году. По сравнению с прошлым месяцем, розничные продажи товаров увеличились на 3% по фиксированным ценам. Больше всего возросли в прошлом месяце продажи предметов домашнего обихода, бытовой техники, металлических изделий и стройматериалов (6%). Нетто-оборот от реализации предприятий розничной торговли составил 3,9 миллиарда крон. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 17% в текущих ценах, по сравнению с прошлым месяцем рост составил 3%. Нетто-оборот от реализации предприятий по торговле автомобилями составил 2,5 миллиарда крон. По сравнению с июнем прошлого года нетто-оборот от реализации составил 30% в текущих ценах, в том числе оборот предприятий по продаже моторного топлива - 23% и оборот предприятий по продаже, уходу и ремонту моторных средств - 33%. (DELFI, "Арипяев")

Эстония не хочет менять конституцию ради евро. Эстония не видит необходимости в изменении конституции в связи с переходом на евро, сообщило министерство финансов в письме Еврокомиссии. Министерство финансов совместно с Банком Эстонии разработало юридическое решение, не предполагающее изменения конституции, подтвердил министр финансов Айвар Сыэрд. Хотя согласно параграфу 111 конституции эксклюзивное право на эмиссию эстонских денег принадлежит Банку Эстонии, местные эксперты считают, что пункт, добавленный в конституцию на референдуме 2003 года, снимает противоречия, пишет "Постимеэс". Согласно добавленному пункту, при вступлении в Евросоюз эстонская конституция согласовывается с учетом вытекающих из договора о вступлении в ЕС прав и обязанностей. "Сегодня это основная позиция в истолковании эстонской конституции", - заявил и председатель конституционной комиссии Рийгикогу Урмас Рейнсалу. Кроме того, конституционную проблему поможет решить план изменения закона о Банке Эстонии и отмена эстонского закона о деньгах и об обеспечении эстонской кроны - вместо этого будет закон о переходе на евро. Выдвижение евро в обоих законах как денежной единицы Эстонии должно, по словам экспертов, сгладить конституционное противоречие. "Мы надеемся вскоре получить оценку Еврокомиссии, тогда можно будет обсудить вопрос в кабинете правительства, - сказал Сыэрд. - В зависимости от аргументов комиссии необходимо будет решить, нужно ли менять конституцию".

По неподтвержденным данным, Еврокомиссия даст свою оценку позиции Эстонии в начале сентября, и в кулуарах считают вероятным вариант, согласно которому представители комиссии останутся при своем прежнем мнении, что у Банка Эстонии никак не может быть эксклюзивного права на эмиссию будущих денег, т.е. евро.

Суммарный объём фондов Hansapank превысил 10 млрд. крон. Суммарный объём пенсионных и инвестиционных фондов банковской группы Hansapank превысил 10 млрд. крон. Объём управляемых группой Hansapank пенсионных и инвестиционных фондов вырос в июле до 10,3 млрд. крон. В Эстонии в фондах банка размещено 7,4 млрд. крон, в Литве - 1,9 млрд. и в Латвии - 1 млрд. крон. Группа Hansapank управляет в Эстонии, Латвии и Литве 25 инвестиционными фондами. ("Деловые ведомости")

Прибыль Кредитного банка за 7 месяцев превысила 24 млн. крон. Прибыль Кредитного банка за 7 месяцев 2005 года составила более 24 миллионов крон. Прибыль акционерного общества Eesti Krediidipank за июль 2005 года составила 5,423 млн. крон. По состоянию на конец 7-го месяца текущего года, объем баланса банка был равен 3,257 млрд. крон. Всего за 7 месяцев 2005 года банк заработал 24,445 млн. крон прибыли. Кредитный банк выдал примерно одинаковый объем займов как частным лицам, так и коммерческим объединениям. Объем кредитного портфеля банка в конце июля составил 891,8 миллиона крон. По сравнению с прошлым месяцем, он вырос на 4,5%. Частным лицам было выдано 365,1 миллиона крон, коммерческим объединениям - 392,7 миллиона крон, иным организациям - 134,0 миллиона крон. Объем средств, находящихся на текущих и срочных вкладах клиентов, составил в конце июля 2,963 миллиарда крон. Из этой суммы на текущих вкладах находилось 2,276 миллиарда крон, а на срочных вкладах - 687,3 миллиона крон. Активы с наивысшей ликвидностью, к которым относятся деньги в кассе и банках, а также свободно котирующиеся на рынке ценные бумаги, составили в конце июля 2,207 миллиарда крон, или 67,8% от всех активов Кредитного банка. В конце июля у Кредитного банка насчитывалось 57 679 клиентов. К концу месяца Кредитный банк выдал 7607 банковских карточек, договор об использовании интернет-банка был заключен с 12 564 клиентами.

Кредитный банк, основанный в 1992 году, является стабильно действующим финансовым учреждением, в целевую группу которого включены как частные, так и юридические лица. Существенным преимуществом банка являются высокие ставки по срочным вкладам, выгодные тарифы на услуги и индивидуальный подход к потребностям клиента вне зависимости от его финансового положения. ("Деловые ведомости")

Кредиты нынче в цене. В апреле этого года коммерческие банки Эстонии предоставили жилищных кредитов на общую сумму 1,83 млрд. крон, что превышает показатель годичной давности почти на 100%. На это обстоятельство обращает внимание Аrсо Vara в своем обзоре рынка недвижимости в первом полугодии 2005 года. В 2003-2004 рост кредитного остатка по жилищным займам составлял 57%. Рост кредитного остатка превышает 50% уже третий год подряд. ("Деловые ведомости")

Еврокомиссия разрешила Эстонии освободить от акциза биотопливо. В соответствии с решением Европейской комиссии от 27 июля, Эстония получила право освободить от акциза биотопливо. Эстония имеет право полностью освободить от акциза биодизель, растительные масла, изготовленные из биомассы, а также биоэтанол, изготовленный из сельхозпродукции или продуктов растительного происхождения. Если биотопливо смешивается с обычным (например, рапсовое масло смешивается с обычным дизелем), то от акциза освобождается лишь биологическая часть смеси.

По закону разрешение сроком до 6 лет на производство, импорт или использование биотоплива выдаёт Налогово-таможенный департамент Эстонии. Производство биотоплива и смешивание его с обычным топливом должно осуществляться на акцизном складе. Потенциальным производителям биотоплива следует ходатайствовать перед Налогово-таможенным департаментом о получении разрешения на производство биотоплива. ("Деловые ведомости")

Энергетики Прибалтики и Белоруссии планируют долгосрочную совместную работу. 4 августа в Таллине состоялась встреча представителей энергосетей Прибалтийских стран и Белоруссии, для начала долгосрочного планирования совместной работы энергетических систем. "Поскольку энергетические системы стран Балтии, России и Белоруссии связаны между собой, то обновления и проекты, направленные на развитие системы в одной стране, напрямую влияют на соседей", - прокомментировал необходимость совместной работы руководитель отдела развития OÜ Põhivõrk ("Северные сети") Райне Пайо. "Поэтому текущая оценка и планирование развития энергетических систем требует единой координации и согласования".

Между представителями энергосетей стран Прибалтики, России и Белоруссии в 2001 году был заключен договор о совместной работе, высшим органом которого является комитет БРЕЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва). В рамках договора действует помимо рабочей группы по долгосрочному планированию также ряд рабочих групп по оперативной работе, по трансграничным сделкам и прочим вопросам. Целью созданной в июне рабочей группы по долгосрочному планированию является разработка базы данных, которая даст обзор проектов развития энергетических систем пяти стран. Кроме единой базы данных разрабатывается модель, которая позволит делать расчёты в системах на единой основе. ("Арипяев")

Начат выпуск новых вагонов. Опытный выпуск первого вагона для перевозки леса - новый шаг в развитии вагоносборочного завода UVZ&AVR, открывшего свои цеха 8 августа 2003 года. Развитие завода, по словам его исполнительного директора Вадима Гвоздева, идет поэтапно и стабильно: "Каждый год мы постепенно расширяем свои возможности и ищем новые решения. Кроме покраски цистерн, которых с момента начала эксплуатации завода из его ворот вышло свыше 1400, мы достигли договоренности о покраске некоторых деталей, поступающих от нашего партнера - судостроительного завода в Локса". Опытный образец вагона-лесовоза - значительный для завода этап. В ноябре завод должен будет приступить к серийному производству таких вагонов, однако до этого необходимо пройти необходимую сертификацию, а затем - испытательный период.

...Вагоносборочный завод UVZ&AVR был основан эстонской фирмой AVR Transservice и российским промышленным объединением ФГУП "ПО Уралвагонзавод" (Нижний Тагил, Свердловская область). Оборот UVZ&AVR AS в прошлом году составил 511,8, прибыль - 2,8 миллиона крон. На данный момент на предприятии работает 101 человек. ("Молодежь Эстонии")

Компания Tallink получит ещё одно пассажирское судно. Компания Tallink Grupp достигла соглашения с кораблестроительной фирмой Aker Finnyards о строительстве быстроходного пассажирского судна нового типа. Корабль будет построен к весне 2007 года. Строящийся в Хельсинки быстроходный корабль будет оперировать на линии Таллин-Хельсинки. Судно длинной 185 метров и шириной 27,7 метров сможет за раз взять на борт 1900 пассажиров и имеет более 2 километров автомобильных мест. Корабль в состоянии пересечь залив за 1 час 50 минут. Кроме того, новое судно имеет ледовый класс, и поэтому может обслуживать линию круглогодично. По словам финансового директора Tallink Янека Сталмейстера, финансирование проекта стоимостью примерно в 110 млн. евро (1,72 млрд. крон) будет осуществляться так же, как и предыдущие покупки судов, т.е. частично за счёт кредитов, частично - за счёт собственных средств. ("Деловые ведомости")

Правительство пытается смягчить эффект от роста тарифов на отопление. Предстоящей зимой средней семье придется заплатить за отопления жилья на 2 000-3 500 крон больше, чем в прошлом году, предупреждает "Ээсти Пяевалехт". Почти двукратное подорожание сланцевого масла делает неизбежным рост тарифов на центральное отопление.

Подорожание используемого в котельных сланцевого масла поставило отопительные предприятия в положение, при котором они, с одной стороны, не могут не купить масло, но и не могут продать его потребителям дороже, ведь о подорожании необходимо сообщать за три месяца. Созданная министерством экономики рабочая группа лихорадочно ищет сейчас возможности как-то ослабить удар по производителям и потребителям теплоэнергии. Очевидно, государство найдет какие-то средства на выплату компенсации потребителям или на дотации котельным. Как государство может компенсировать запасы топлива, должно выясниться к середине августа, сказала исполнительный директор Объединения эстонских электростанций и отопительных предприятий Ану Кескпайк. По ее мнению, рост цен необходимо сделать безболезненным и для производителей, и для потребителей.

Liviko считает эстонский спирт плохим. Крупнейший эстонский производитель алкогольных напитков Liviko использует в качестве сырья купленную в Америке водку, поскольку местный спирт недостаточно хорош. "Его запах и вкусовые качества не подходят нам, - говорит директор Liviko по маркетингу Янек Кальви. - Клиенты Liviko ценят в водке нейтральный запах и вкус".

Сами представители фирмы не хотят разговаривать на тему о происхождении сырья. Ответ дал Институт конъюнктуры: в обзоре эстонского алкогольного рынка за 2004 год отмечается, что из США в Эстонию было импортировано 5 миллионов литров 80-градусной водки. Как утверждается в обзоре, это огромное количество было использовано именно как сырье. Запрос лаборатории Areto показал, что заказчиком водки была Liviko. Поскольку из одного литра 80-градусной жидкости получается два литра 40-градусной водки, а Liviko произвел в прошлом году около 10 миллионов водки, выходит, что сырье, из которого готовят Viru Valge ("Вируская белая"), Eesti Viin ("Эстонская водка") и Laua Viin ("Столовая водка"), родом из Америки. Значительное количество продукции Liviko - например, Volganaya Vodka и Tundra Vodka - возвращается затем в Америку.("Ээсти Экспресс", DELFI)

Россия и Эстония. Русские в Эстонии

Кто будет новым послом Эстонии в Москве, еще неизвестно. Посол Эстонии в России Карин Яани во второй половине сентября перейдет на работу в МИД Эстонии в должности генерального директора Второго политического отдела. Пресс-служба посольства передала, что точный срок отбытия Карин Яани из Москвы пока неизвестен. Президент Эстонии Арнольд Рюйтель вместо нынешнего посла Эстонии в Москве Карин Яани новым послом в порядке ротации назначил Матти Маазикаса, но, по данным газеты "Постимеэс", неожиданно было решено назначить его на должность канцлера МИД Эстонии. С 2001 года Маазикас был послом Эстонии в Финляндии. Газета отмечает, что решение назначить Маазикаса канцлером было принято в МИД в течение последней недели и явилось неожиданным даже для него самого. Министр иностранных дел Урмас Паэт объяснил решение назначить Маазикаса канцлером так: Маазикас имеет опыт внешнеполитической работы как в должности посла в Финляндии, так и на посту руководителя отдела внешних связей канцелярии парламента Эстонии, у него также есть навыки административной работы на уровне министерства. По словам Паэта, министерство должно найти нового посла, который отправится в Москву. "Это не так трудно, у нас в ведомстве 600 человек, многие из которых имеют опыт продолжительной и многосторонней работы на внешнеполитической арене", - сказал он газете "Постимеэс".

Леннарт Мери: решение вопроса российско-эстонского пограничного договора не зависит от Эстонии. Решение вопроса о пограничном договоре между Эстонией и Россией уже не зависит от самой Эстонии, утверждает прежний президент Эстонии Леннарт Мери. "Эта проблема касается не столько Эстонии, сколько отношений России и Европейского союза", - сказал Мери в интервью финскому агентству новостей STT. По его словам, взаимоотношения Европейского союза и России уже более года находят свое отражение в жизни эстонцев. "Минусом можно считать то обстоятельство, что Россия не стала нормальным демократическим государством", - отметил Мери, добавив, что надеется на достаточно сильную моральную волю Российской Федерации наладить сотрудничество с ЕС и Прибалтийскими странами. Он также выразил надежду, что исторически сложившееся соседство Эстонии и России все же будет обращено к взаимовыгодному сотрудничеству. (BNS)

Заявление посла Эстонии в России по проблеме пограничного договора. Эстония не видит смысла в проведении новых переговоров с Россией по пограничным договорам и считает, что их необходимо ратифицировать в нынешнем виде, заявила посол Эстонии в Москве Карин Яани. "Позиция эстонского государства следующая: договоры, подписанные после многолетних переговоров, необходимо ратифицировать в их нынешнем виде", - сказала Яани в интервью "Интерфаксу". По ее словам, "остается непонятным, какую цель преследует Россия, желая начать новые переговоры, в то время как высокопоставленные дипломаты МИД РФ со своей стороны утверждают, что Россия не намерена проводить новые линии границы". По мнению Яани, эстонский парламент не создал со своей стороны "никаких дополнительных условий либо положений, которые можно было бы рассматривать в качестве оговорок или воздействия на содержание договоров". "Эстония ратифицировала пограничные договоры в точности такими, какими они были подписаны, и не выдвигает односторонних требований ни по одной из их статей", - подчеркнула эстонский посол в Москве. (BNS)

Пора серьезно заняться исследованием российской действительности. На странице мнений "Ээсти Пяевалехт" политолог Кармо Тюйр пишет, что эстонцы не знают Россию, хотя убеждены в обратном, пытаясь подать себя как мост между Востоком и Западом. Это не парадокс, а никому не нужная заносчивость. Почему так получается? Мы же несколько столетий входили в состав России, большая часть жителей Эстонии знает русский язык, знакома с русской культурой и историей, пишет политолог. Главная причина в том, что опыт эстонцев - изнутри, считает он. С тех времен, когда эстонцы сами находились "внутри". Эстонцы не накопили опыта внешних отношений, понимания, как устанавливать на практике деловые и равноправные межгосударственные отношения, которые после восстановления независимости оставались на уровне "перетягивания каната", далекими от конструктивного сотрудничества. Главная мысль Тюйра - пора серьезно заняться исследованием российской действительности. Многое лучше видится на расстояннии, а потому у большинства постсоветских республик для изучения России более выгодная стартовая позиция.

Ансип: Eesti Energia вела себя корректно. По словам премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа и советника министра экономики и коммуникаций Хейдо Витсура, в решении Eesti Energia разорвать договор с российской фирмой по производству сланца ОАО "Ленинградсланец" нет ничего незаконного. Как пишет "Ээсти Пяевалехт", министр экономики Эдгар Сависаар заявил на пресс-конференции правительства на прошлой неделе, что эстонская сторона все же вела себя не совсем корректно. "Есть ряд вещей, в которых заинтересованы обе стороны, и мы хотим их обсудить. Конечно, при условии, что обе стороны будут соблюдать все договоренности", - заявил он. Озвучивший позицию премьер-министра советник пресс-службы правительства Мартин Яшко заметил, что, по сведениям премьера, расторжение договора произошло законным путем. "Поскольку этот договор в изменившихся обстоятельствах не был больше экономически выгоден Eesti Energia, предприятие решило его расторгнуть", - заявил он.

Договор, заключенный между Eesti Energia и "Ленинградсланцем" в 1997 году, был расторгнут в апреле этого года, поскольку у российского предприятия появились проблемы с налогами, и долг достиг около 1,5 миллиона евро (в настоящий момент эта проблема решена). Помимо налоговых проблем, соблюдение заключенного восемь лет назад договора на прежних условиях осложняют и применение квот на загрязнение окружающей среды, и новые предписания Евросоюза, пишет газета. "Представить себе восстановление договора на прежних условиях очень сложно", - сказал советник министра экономики Эстонии Хейдо Витсур. Сейчас под руководством министерства экономики идет поиск решения, как продлить договор до конца этого года.

Выгоден ли Эстонии импорт российского сланца? Министр экономики и коммуникаций Эстонии предложил правительству одобрить план, согласно которому Нарвские электростанции закупят в этом году у России около миллиона тонн сланца.

Академик Михаил Бронштейн считает, что в стратегическом плане закупать сланец у России надо, потому что Эстония таким образом поможет выжить российской шахте. Сейчас этот шаг может иметь негативные последствия для эстонской сланцедобычи. Но в перспективе, по мере истощения эстонских шахт, иметь рядом с границами Эстонии действующее месторождение выгодно. Министр экономики Эдгар Сависаар сказал "Деловым ведомостям": "Выгодно или не выгодно, но надо, так как до 31 декабря 2005 года действует заключённый ранее соответствующий договор между российским и эстонским министерствами экономики, и его следует исполнять". Антс Паулс, бывший гендиректор Нарвских электростанций, говорит, что не уверен в необходимости выполнения договора: "Мне не понятны мотивы министра, потому что на первый взгляд это бессмысленно. Хотя, возможно, и есть какие-то обстоятельства, которые смогут компенсировать Эстонии убытки, которые ей принесёт импорт сланца". Яак Лейман, экс-министр экономики, считает, что если импорт этого сланца поможет Эстонии экспортировать дополнительный объём электроэнергии, то да, надо выполнять договор. Если же такой импорт лишит работы эстонцев, то нет. ("Деловые ведомости")

Сколько людей жаждут возврата во времена СССР, покажут выборы. Социолог Юхан Кивиряхк на станицах "СЛ Ыхтулехт" комментирует наделавший много шума опрос, из которого выяснилось, что многие, особенно русскоязычные, жители страны утверждают, что в советское время им жилось лучше. Так считает треть опрошенных - русскоязычных и тех, чей ежемесячный доход не превышает 2000 крон на члена семьи. По мнению Кивиряхка, это не значит, будто большинство респондентов хотели бы повернуть время вспять. Идеализация некоторых сторон прошлого объясняется повседневными проблемами, с которыми сталкиваются сегодня люди. Бедность, безработица, уличные дети, наркомания - далеко не полный перечень проблем нового времени. Решению этих проблемам эстонское государство уделяло пока недостаточно внимания. Что касается русских, то те из них, кто не знает государственного языка, находятся, по сравнению с эстонцами, в худшем положении на рынке труда. И не удивительно, что им былые времена могут показаться милыми. Эта треть опрошенных, с учетом предстоящих выборов, представляет собой важную целевую группу, с которой необходимо считаться. Именно на них направлено внимание "левых" - центристов, социал-демократов и многочисленных мелких партий, объединяющих русскоязычных политиков, намеревающихся, насколько известно, выйти в Таллине на выборы местных советов единым списком. Необходимость социально ориентированной политики понимают и "правые" - пример тому инициированные правящей коалицией реформа подоходного налога, родительское пособие и повышение пенсий. Возвращение на политическиую арену представителей интердвижения, намеревающихся выйти единым списком, наврняка отберет часть голосов у центристов. В то же время это поможет отделть зерна от плевел. На основании отданных им голосов можно будет узнать, сколько людей в Эстонии жаждет возврата к временам Эстонской ССР, считает социолог.

Альтернативы этнической толерантности нет. Русский политик, депутат горсобрания Таллина Димитрий Кленский требует сделать русский язык рабочим в горсобрании столицы, поскольку треть его членов при 100-процентной активности на заседаниях и при работе собрания не владеет эстонским в достаточной мере, сообщает DELFI. Что же это как ни дискриминация, спрашивает входящий в центристскую фракцию Кленский в статье, опубликованной в "СЛ Ыхтулехт". "Может быть, это подсознательное желание отомстить за то, что возникновению эстонской государственности препятствовали в течение веков?" Политик считает, что таким образом оказываются обманутыми и избиратели, и горсобрание, поскольку многие важные мнения остаются невысказанными. По мнению Кленского, сказанное должно было бы переводиться и на эстонский язык. "Часто утверждают, что гражданин Эстонии, но не эстонец, который через 14 лет после восстановления независимости Эстонии выставляет свою кандидатуру в горсобрание, должен владеть государственным языком на уровне, позволяющем выполнять данные избирателям обещания", - констатирует Кленский, однако, по его словам, пожилых людей, которые с этим не справляются, нельзя обвинять в незнании языка. Причем в 2001 году Рийгикогу отменил по требованию Евросоюза и ОБСЕ требование о владении депутатами языком, добавляет он. "Отношение к местным русским - опасная ксенофобия. Эстонцы пытаются отодвинуть русских, эстонцев раздражает менталитет и обычаи русских". Кленский считает, что основная причина этого кроется в культивируемом в последнее время национальном высокомерии. В Таллине русский язык является родным почти для половины жителей. Отношение к русскому языку, предлагает политик, должно быть столь же понятным, как отношение к английскому языку, а поскольку это не так, дело в национальности, а не в самом русском языке. "Русские чужды эстонцам, хотя живут рядом с ними, а американцы стали почти друзьями до гроба, хотя они незнакомы и живут за океаном", - усматривает Кленский противоречие. Политик предупреждает, что альтернативы этнической толерантности нет - русские из Эстонии никуда не денутся. Он добавляет, что если бы русским пошли навстречу, все бы убедились: они не плохие. "Вопрос не в языке и не в законодательстве, а в нашем желании жить в мире", - заключает он.

Как сообщил BNS, на следующий день после публикации центристская фракция городского собрания Таллина дистанцировалась от высказываний беспартийного члена фракции Димитрия Кленского, который призывает сделать русский язык рабочим языком горсобрания столицы. Председатель фракции Эльмар Сепп сообщил, что публикация Кленского в газете "СЛ Ыхтулехт" на эту тему совершенно не отражает мнение центристской фракции горсобрания. "Представленный Кленским проект об использовании в горсобрании Таллина русского языка центристская фракция обсуждала еще до летнего отпуска и единогласно решила его не поддерживать", - добавил он. По словам Сеппа, вызывает удивление, что Кленский представляется в газете центристом. "Кленский не является центристом, он сам направил в партию сообщение о том, что не будет баллотироваться по списку Центристской партии", - добавил Сепп.

"Ээсти Пяевалехт" о русских партиях Эстонии. Проблемами русских избирательных списков и блоков озаботились эстонские СМИ. Они полагают, что вновь озвученная идея объединения русских политических сил в один мощный блок накануне муниципальных выборов в октябре снова на грани провала. Русская партия Эстонии (РПЭ) отказалась сливаться в одну силу с Объединенной народной партией Эстонии (ОНПЭ). В то же время беспартийный член центристской фракции Таллинского горсобрания Дмитрий Кленский создал свой список, и члены РПЭ предпочли присоединиться к нему.

"Ээсти Пяевалехт" пишет, что сегодня становится все яснее, что русских партий на муниципальных выборах будет не меньше двух. Председатель Русской партии в Эстонии, пребывающей пока в статусе "полочной" партии, Станислав Черепанов считает первый меморандум об объединении русских партий мертворожденным ребенком. Но к осенним выборам партия намерена объединиться с Дмитрием Кленским. Поговаривают и о каких-то московских деньгах, которые можно якобы получить, но только в том случае, если список будет сформирован и подписан. По некоторым источникам, за программой объединения русских и некоторых маргинальных сил (Левая партия) стоит бывший участник Интердвижения Владимир Лебедев, не имеющий эстонского гражданства. В июле он провел несколько недель в Москве. Увы, миссия Лебедева не прошла гладко, русские силы, похоже, разделятся на два лагеря: Русскую партию в Эстонии и Объединенную народную партию Эстонии. Некоторые наблюдатели отмечают попытки Востока составить общий русский список. По словам газеты, один из связных - Денис Кондрашов (газета ошиблась, не Денис, а Дмитрий - прим. ИА REGNUM), специалист по эстонской тематике портала новостей REGNUM. Этот портал эстонские читатели считают координируемым со стороны Кремля. Все это похоже на фарс, полагает "Ээсти Пяевалехт". А выборы приближаются, и только остается неясным, что именно делают русские партии для того, чтобы завоевать голоса избирателей, заключает газета.

"Русский блок" в Эстонии не работает. Причины отсутствия взаимопонимания между двумя крупнейшими русскими партиями Эстонии называются разные, но основной считается конфликт личностей, передает ПКК. Дмитрий Кленский, автор нового избирательного списка, наличие конфликта отрицает. Он полагает, что вполне можно вести работы по объединению двух списков перед выборами - по крайней мере, соответствующее предложение общественному совету "Выборы-2005", созданному на форуме русских организаций 29 июня, было им послано. Тем не менее, избиратели вновь должны будут разбираться в не очень отличающихся друг от друга программах разных объединений. Наблюдатели полагают, что еще одной причиной, по которой русским политическим силам сложно объединиться, является отсутствие в их рядах ярких или по крайне мере новых личностей, лидеров общественного мнения. Как бы там ни было, возможно, сегодняшняя эстонская пресса несколько поспешила похоронить идею единого русского избирательного блока, поскольку официально ни список под эгидой ОНПЭ, ни список Кленского пока еще не существует, а переговоры между всеми участниками только ведутся. Возможно, к октябрю все еще изменится. Вопрос только, к лучшему или к худшему.

На предыдущих выборах в парламент и в органы местного самоуправления партии, созданные по национальному признаку - как русские, так и эстонский "Исамаалийт", больших успехов не добились. В итоге "исамаалийтчики", не отходя от своей основной идеологической линии, сделали больший упор на социальные и экономические пункты программы, и сейчас, согласно опросам, увеличили свою популярность. Возможно, русским политическим силам также стоило бы сделать основную ставку не столько на национальные проблемы, взгляды на которые у всех русских партий, похоже, весьма разные, а на социальный и экономический аспекты. (ППК)

Андрус Ансип: проблема лиц без гражданства будет решена за 10 лет. Как заявил в ходе правительственной пресс-конференции 4 августа премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, при сохранении нынешних темпов натурализации, через 10 лет в Эстонии не останется людей без гражданства. Накануне правительство предоставило гражданство 672 ходатайствующим. За последний год гражданство получили 11 тысяч лиц, у которых его до сих пор не было. По состоянию на 1 января в Эстонии поживало 153 500 лиц без гражданства. "Таким образом, можно полагать, - указал Ансип, - что через десяток лет при сохранении нынешних темпов предоставления гражданства все лица без гражданства его получат. Естественно, если они хотят гражданство получить. Разговоры о 30 годах неверны, они не опираются на реальные факты". (DELFI)

Кредитный банк перешел под контроль российского капитала. Доля участия Latvian Business Bank (Латвийский бизнес-банк) в капитале Кредитного банка увеличилась до 59,8%. Latvian Business Bank (LBB) дополнительно приобрел 15,5% акций Кредитного банка. Таким образом, доля участия LBB в капитале Кредитного банка достигла 59,8%. Свои акции латвийскому банку продали прежние акционеры Кредитного банка - Vandemio Company Ltd и KP Investeeringud OU. Практически 100-процентным собственником LBB является Банк Москвы - одно из крупнейших финансово-кредитных учреждений России. Сотрудничество с Банком Москвы Кредитный банк ведет с конца 1990-х годов. В лице Банка Москвы выступает стратегический инвестор, который позволит Кредитному банку укрепить свою конкурентоспособность на эстонском рынке и увеличить клиентскую базу. Интерес Банк Москвы к успешно действующему на эстонском рынке небольшому банку продиктован желанием расширить свою деятельность на рынках стран ближнего зарубежья, а также уверенностью в том, что прежняя эффективная деятельность Кредитного банка является залогом его успехов в будущем, чему будут способствовать хорошая доходность собственного капитала и следование высоким стандартам банковского дела. Приобретение Банком Москвы контрольного пакета акций Кредитного банка не вызовет изменений в управлении им.

Основанный в 1992 году Кредитный банк является стабильно действующим на рынке небольшим финансовым учреждением, обслуживающим своих клиентов в 21 конторе по всей Эстонии. В первом полугодии 2005 года банком было получено более 19 миллионов крон прибыли. Величина акционерного капитала составляет 110 миллионов крон, объем баланса по состоянию на 30 июня - 2,874 миллиарда крон. ("Арипяев")

Эстонии угрожают дешевые российские лекарства. Международный совет медсестер предупреждает, что в Эстонии может начаться массовое распространение поддельных лекарств, сообщает "Постимеэс". Как пишет газета, в Эстонии находит широкое распространение незаконно привезенные из России медикаменты, не отвечающие европейским требованиям. Однако стоят они намного меньше продающихся в Эстонии аналогов. Всемирная организация сестер предупреждает, что кроме тех лекарств, которые может выписывать только врач, на местный рынок могут хлынуть и поддельные таблетки. По словам президента Эстонского союза медсестер Эстер Пруден, у каждой медсестры есть история о том, как кто-то где-то употреблял подозрительные лекарства, и в ходе бесед с такими людьми выяснялось, что привозят такие таблетки из России целыми мешками и предлагают даже у дверей центров семейных врачей. Аптекари отмечают, что бывают случаи, когда люди приходили в аптеку с пакетами российских лекарств, пытаясь тут же их продать из-под полы.

Незаконными лекарствами считаются те, которые изготовлены легально, но у которых не имеется разрешения на продажу в Эстонии. А поддельными считаются те, разрешение на продажу у которых есть, но они являются нелегально изготовленной копией. Уже обнаружены подделки средств для лечения нарушений потенции, да и в целом нелегальных лекарств потребляется много. Несмотря на то, что на настоящий момент департаменту лекарственных средств известно лишь об отдельных случаях распространения незаконных медикаментов, Международный совет медсестер считает проблему серьезной. Как пишет "Постимеэс", особенно опасно для Эстонии то обстоятельство, что она находится рядом с одним из главных производителей дешевых лекарств - Россией. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Эстонии Яарно Хабихт признал, что постоянно растущие цены на лекарства могут побудить людей покупать медикаменты сомнительного происхождения.

"Ээсти Пяевалехт" тоже пишет о поддельных лекарствах на первой полосе. Но больше возмущается тем, что во многих магазинах продаются лекарства, у которых отсутствует инструкция на эстонском языке.

Неэстонские чиновники Эстонии. В аппаратах министерств Эстонии работает всего около 50 русских чиновников. В Минфине и министерстве внутренних дел "МК Эстония" нашла по 11 русских имен. В министерстве охраны окружающей среды - 9, в министерстве социальных дел - 5, в министерстве сельского хозяйства - 5, в Минюсте и министерстве экономики - по 4. В министерстве образования и науки работают 2 русских чиновника, в Минобороны - 2, в бюро министра народонаселения - 1. В министерствах культуры и иностранных дел ни одного. Правда, среди сотрудников дипломатических миссий за рубежом есть русские чиновники. В посольстве Эстонии в Москве официально работают 2 русских. На сайте Госканцелярии "МК-Эстония" нашла 2 русских сотрудников. В списке сотрудников канцелярии президента - 4. В списке чиновников Госконтроля - 4. В бюро канцлера права - 2. Данные взяты с официальных сайтов министерств и ведомств. Выборка сделана по явно русским именам и фамилиям. Подсчитать общее количество чиновников в министерствах на основе данных, опубликованных на сайтах, оказалось невозможно. ("МК Эстония")