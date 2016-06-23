Москва, 23 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. По прогнозу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, в Госдуме VII созыва останутся четыре фракции, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Хотя, шансы есть у «Яблока» — «это единственная партия, у которой действительно шансы есть, но и то, боюсь, что они не реализуются», полагает Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Мой прогноз — в Государственной думе седьмого VII созыва останутся те же четыре парламентские партии, будет четыре фракции. Новых фракций не будет», — отметил депутат.

По его словам, «возможна победа одиночных людей, представителей каких-то партий». «Как одномандатники они появятся, но с точки зрения победы партий, я уверен, что пятипроцентный барьер, кроме парламентских партий, не преодолеет никто», — рассуждает Миронов.

Сейчас в Госдуме четыре парламентские фракции — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.