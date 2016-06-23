Манбидж, Сирия, 23 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Поддерживаемая США сирийская оппозиция вступила в бой с членами «Исламского государства» (запрещено в РФ) внутри Манбиджа, передает Reuters. Это произошло впервые с тех пор, как оппозиционеры взяли город в осаду.

Jacky Lee Довоенный Манбидж

Британская Обсерватория по правам человека сообщает об ожесточенных боестолкновениях в западных районах Манбиджа после того, как альянс курдских и арабских ополченцев ворвался в город со стороны транспортной развязки Кутаб в 2 км от городского центра.

В конце мая альянс «Демократические силы Сирии» (SDF), включающий курдскую милицию и примкнувших к ним в 2015 г. арабских союзников, при поддержке спецназа США начали кампанию по выдворению ИГИЛ (запрещено в РФ) из его последнего бастиона на сирийско-турецкой границе.

В случае успеха операции боевики будут отрезаны от внешнего мира, что сделает возможным освобождение их сирийской столицы — города Ракки.

Манбидж находится в 40 км от турецкой границы и с начала наступления 31 мая SDF занял десятки деревень и ферм вокруг города, но до сих пор не решался проникнуть в город, в которых запертыми оказались десятки тысяч мирных жителей.