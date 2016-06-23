Симферополь, 23 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение генеральной прокуратуры Украины вызвать его на допрос. Слова Аксенова цитирует сегодня, 23 июня, «Российская газета».

minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

Напомним, ранее сегодня в украинской правительственной газете «Урядовый курьер» опубликовали повестку, обязывающую Аксенова явиться на допрос в генеральную прокуратуру Украины.

Аксенов считает, что вся эта ситуация крайне бредовая, а украинские власти живут в какой-то параллельной реальности.

«То, что подобные «повестки» публикует официальная пресса — это само по себе клинический случай. У них в стране преступность зашкаливает, а прокуратура мыльные пузыри пускает», — отметил Аксенов.

Он считает, что вся эта «клоунада» должна беспокоить граждан Украины, которые «содержат этих дармоедов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аксенову и прокурору Крыма Наталье Поклонской, а также некоторым другим высокопоставленным чиновниками республики украинская генпрокуратура велела явится на допрос в Киев. Все они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственную измену.

Стоит отметить, что ранее генпрокурор Украины санкционировал арест Аксенова за якобы незаконное завладение имуществом детского лагеря «Артек» в пользу России.