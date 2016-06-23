Москва, 23 июня, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин считает, что соблюдение норм этики депутатами — это характеристика профпригодности депутата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил Нарышкин на пресс-конференции в Москве.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Такого — не было!

«Шестой созыв развеял миф о природе драчливости парламента, а поводов для потасовок внутри Госдумы, особенно в самом начале созыва, было много», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что в начале работы нынешнего созыва обратился к депутатам «с предложением строго соблюдать нормы парламентской этики».

«Считал и считаю, что это характеристика профессиональной пригодности парламентариев», — добавил он, подчеркнув, что на это обратил внимание и президент России Владимир Путин, который выразил надежду, что и седьмой созыв будет сохранять эту традицию.