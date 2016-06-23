Владимир, 23 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Во Владимире завершил работу VI парламентский форум «Историко-культурное наследие России», организованный при участии Света Федерации и администрации Владимирской области. Комментируя итоги мероприятия, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что привлечение внимания со стороны государства к культуре идет уже «по нарастающей». Указом президента утверждены основы государственной культурной политики и принята стратегия развития культуры до 2030 года. А этот парламентский форум, по ее словам, стал логичным продолжением инициатив, высказанных в Год культуры, которым был 2015 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Основная задача Года культуры была в том, чтобы дойти до каждого города, до каждого села, чтобы сделать культуру доступной не только в столицах и крупных городах, а там где непосредственно живут люди. И этот импульс не иссяк. Мы запустили этот процесс и стараемся поддерживать его высокую планку, несмотря на все финансовые сложности», — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, «поселок или маленькая деревня будут жить тогда, когда там будет школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и дом культуры».

«Дом культуры — это как место где люди собираются, это испокон веку так было на Руси. Есть программа строительства таких домов культуры и она уже начата. Думаю, что в ближайшие 5−10 лет инфраструктура на селе будет полностью восстановлена», — отметила Валентина Матвиенко.

Идеи и предложения, высказанные на форуме, станут своеобразной «дорожной картой» для дальнейшей работы парламентариев. Валентина Матвиенко пообещала, что Совет Федерации отчитается о ее итогах.

Добавим, что тема форума была определена как «Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее». В работе приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Владимирской области Светлана Орлова, а также руководители и члены комитетов Совета Федерации, руководители федеральных и региональных органов власти, руководители музеев, представители общественных организаций в сфере культуры. Приветствие участникам форума направил президент Владимир Путин.