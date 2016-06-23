Калуга, 23 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы калужского областного парламента

VI парламентский Форум «Историко-культурное наследие России» состоялся сегодня, 23 июня во Владимире.

В работе Форума приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, деятели культуры и искусства, общественные и религиозные деятели, парламентарии российских регионов.

Калужскую область на Форуме представил председатель Законодательного собрания Николай Любимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата калужского регионального парламента.

Участники Форума обсудили вопросы сохранения и приумножения культурного наследия, сохранения традиций и национально-культурной идентичности народов России.

Председатель калужского Заксобрания Николай Любимов рассказал участникам встречи о практических аспектах сохранения историко-культурного наследия Калужской области.

Спикер калужского регионального парламента отметил, что на территории области расположены прекрасные архитектурные памятники и ансамбли, удивительные исторические и мемориальные объекты. Среди них — монастырь Оптина Пустынь, являющийся одним из духовных центров России, Ансамбль Гостиного двора, 1784 года, ряд русских усадеб, среди которых — усадьба Гончаровых в поселке Полотняный Завод и другие. «Все это составляет неповторимость, уникальность и гордость Калужского края», — подчеркнул Николай Любимов.

В настоящее время в области озабочены необходимостью реставрации ряда объектов и памятников культуры. По словам Николая Любимова, региональные органы власти нацелены на активное привлечение внебюджетных источников в данный процесс. В апреле 2016 года принят региональный закон, позволяющий передавать инвесторам в аренду по ставке один рубль за 1 квадратный метр памятники в обмен на полный комплекс ремонтно-реставрационных работ.

«Этот правовой механизм распространяется только на объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, — подчеркнул Любимов. Контрольно-надзорные полномочия за сохранностью объектов культурного наследия регионе возложены на специализированный орган исполнительной власти — Управление по охране объектов культурного наследия».

Председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов также отметил, что усиление государственного надзора за сохранностью памятников не связано с увеличением административных барьеров для бизнеса. Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия осуществляются без проверки непосредственно юридического лица. На практике, в отношении недобросовестного пользователя памятника составляется протокол об административном правонарушении, который затем направляется в судебные органы для принятия решения. Правомочность данного подхода в Калужской области подтверждается решениями судов, вступивших в законную силу.

Николай Любимов проинформировал участников Форума о том, что федеральное министерство культуры поддержало идею губернатора Анатолия Артамонова о вхождении городов Калужской области в маршруты Золотого кольца России.

«Это дает нам надежду на дальнейшее развитие туристического потенциала региона и приобщение к изучению его уникальной истории большого количества жителей нашей страны и иностранных гостей», — сказал в завершение спикер калужского областного парламента.