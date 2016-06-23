Киев, 23 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Westinghouse пришел в Запорожье

life.zp.ua Запорожская АЭС

По состоянию на 23 июня на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков. В частности, обращает на себя внимание ситуация на Запорожской АЭС — на энергоблоке №1 продолжается капитальный плановый ремонт, на энергоблоке №2 — средний плановый ремонт, на энергоблоке — капитальный плановый ремонт, на энергоблоке №5 — средний плановый ремонт. Кроме того, текущий ремонт идет на энергоблоке №3 Ровненской АЭС.

Вместе с тем, 16 июня на Запорожской АЭС начали загрузку первой партии топлива корпорации Westinghouse. Напомним, что Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Загрузка идет в активную зону реактора энергоблока №5, всего в объеме первой партии планируется загрузить 42 тепловыделяющие сборки компании Westinghouse. Примечательно, что на торжественной церемонии, помимо украинских чиновников, присутствовали заместитель министра энергетики США Эдвард МакГиннис и директор офиса Министерства энергетики США на Украине Эндрю Вогт.

Согласно официальной информации, на сопутствующих церемонии переговорах обсуждались вопросы диверсификации поставок ядерного топлива для атомных станций Украины, планы поставок и загрузки топлива компании Westinghouse на Запорожскую АЭС, мероприятия по подготовке системы внутриреакторного контроля к мониторингу активной зоны с топливом Westinghouse.

«Основная цель моего визита — продемонстрировать укрепление партнерства с правительством и народом Украины. Кроме того, мой визит по времени совпал с очень важным событием — загрузкой свежего топлива второго, альтернативного поставщика ядерного топлива для Украины. Это важный шаг Энергоатома в повышение энергетической безопасности государства», — прокомментировал прессе ситуацию заместитель министра энергетики США.

«Для США и Westinghouse перевод ЗАЭС на своё топливо — это победа над Росатомом и Россией», — отмечает в комментарии для ИА REGNUM эксперт Иван Лизан.

«В станции 6 блоков, а это означает, что рынок для WG стал ещё больше. Для РФ и Росатома американские сборки в реакторах ЗАЭС — свидетельство того, что украинский рынок постепенно переходит под контроль США. Опасность представляет завершение полного цикла работы тепловыделяющих сборок, отлов американцами всех «болезней» у их ТВС и получение соответствующих документов. Сперва США «переварят» украинские АЭС, а затем попробуют захватить рынок ещё какой-то страны с советскими/российскими АЭС. Украина же для США — испытательный полигон, потому аварийность на АЭС снижаться не будет пока WG не доведёт своё топливо до ума», — заявил эксперт.

При этом украинские СМИ продолжают публиковать обширные интервью с вице-президентом и управляющим директором ядерной компании Westinghouse Азизом Дагом. После серии публикаций на «Интерфакс-Украина», Даг дал интервью ресурсу УНИАН.

Отвечая на вопрос, какую долю рынка поставок ядерного топлива на Украине планируется занять, Даг заявил следующее: «Мы всегда радушно относимся к конкуренции на любом рынке. На сегодня мы поставляем топливо на 5 энергоблоков Украины — Южно-Украинской АЭС и Запорожской АЭС, тип реакторов — ВВЭР-1000. В долгосрочной перспективе будем расширять сотрудничество — рассматриваем возможность поставок на 6 из 15 блоков. Но не хотелось бы раскрывать наши целевые показатели. Хотя, у нас есть мощности, чтобы полностью обеспечить Украину ядерным топливом».

Также он заявил, что топливо для первого и второго блоков Ровненской АЭС, где установлен другой тип реакторов — ВВЭР-440, компания будет готова поставлять через год-два. «Сейчас Европейский Союз в рамках специальной программы провел исследование, чтобы оценить возможность поставки топлива на ВВЭР-440. Такие блоки есть в Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии. Цель ЕС — диверсифицировать поставки топлива. Поэтому Westinghouse совместно с 8 партнерами из разных стран Европейского Союза, включая Украину, сейчас работает над соответствующим проектом», — сказал Даг.

Представитель Westinghouse также отказался отвечать на вопрос, дешевле ли это топливо российского. «Это, снова-таки, коммерческий вопрос, который является чувствительным. Мы, естественно, не можем его комментировать. Скажу одно — мы были очень конкурентные в своем подходе и в 2008, и в 2014 году. Считаю, что вопрос должен лежать не столько в плоскости цены топлива, сколько в экономическом ракурсе топлива. Ведь основные затраты идут не на его производство, а на уран. Возможно, что уран стоит в 5−10 раз больше, чем процесс производства. То, как используется уран в производстве, — более важный показатель, чем количество долларов за производство единицы топлива».

Статистика

Пока же финансовый аспект следующий — согласно информации государственной статистической службы, Украина в январе-апреле 2016 года импортировала ядерное топливо из РФ на общую сумму 48,9 млн долларов, импорт ядерного топлива на Украину из стран Европы (Швеции) составил 67,2 млн долларов. Таким образом, за 4 месяца 2016 года в денежном исчислении на поставки российского топлива пришлось 41,45%, на поставки топлива Westinghouse — 58,55%.

«Цифры по стоимости импорта ядерного топлива говорят сами за себя: американское топливо из шведского города Вестерос обходится Украине дороже, так как уже сейчас на него расходуется больше денег, при том, что подавляющее большинство блоков украинских АЭС все еще работают на топливе Росатома. ТВС WG работают на третьем энергоблоке Южно-украинской АЭС, ещё 42 сборки загружаются в 5-й энергоблок Запорожской АЭС. На стоимость топлива влияет цена обогащения урана: в РФ обогащение стоит гораздо дешевле, чем в ЕС или США — сказывается отставание в технологиях обогащения урана», — комментирует Иван Лизан.

Согласно официальной информации, АЭС Украины в январе-мае 2016 года сократили выработку электроэнергии на 7,5% (на 2,824 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 34,752 млрд кВт-ч. Производство электроэнергии Запорожской АЭС за пять месяцев этого года составило 12,991 млрд кВт-ч (-12,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), Южно-Украинской АЭС — 6,503 млрд кВт-ч (— 16,2%), Ровненской АЭС — 8,1 млрд кВт-ч (-1,4%), Хмельницкой АЭС — 7,158 млрд кВт-ч (+5,8%). В мае этого года производство электроэнергии на АЭС Украины снизилось на 13,7% (на 0,901 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 5,658 млр кВт-ч.

«Снижение объемов выработки электроэнергии на АЭС Украины вызвано следующими причинами. Во-первых, сократилось потребление электроэнергии внутри страны. Во-вторых, АЭС не подходят для прохождения утреннего и вечернего пиков потребления электроэнергии — их проходят с помощью ТЭС или ГЭС — поэтому мощности АЭС стали излишними. К слову, в конце зимы-начале весны на Украине простаивали порядка половины тепловых энергоблоков ДТЭК — их мощности были излишними. В-третьих, Украина начала экспортировать электроэнергию, однако, опять же, электроэнергия с Украины нужна для прохождения пиков, т. е. АЭС и в данном случае не могут быть задействованы. В-четвёртых, тепловое лобби всегда было сильнее атомного, а теперь, когда Киеву вполне достаточно угля (газового добывают больше, а потребление антрацита из ЛДНР уменьшают), «тепловики» могут получить дополнительную прибыль», — заявил эксперт.

При этом оператор АЭС Украины «Энергоатом» обнародовал следующую статистику. В работе АЭС Украины за пять месяцев этого года зафиксировано семь учетных нарушений, в то время как за аналогичный период минувшего года — четыре. По итогам января-мая 2016 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 472,68 суток против 487,32 суток — за пять месяцев прошлого года. Отдельно подчеркивается, что радиационные параметры работы атомных электростанций за отчетный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Энергоатом

Между тем, счета «Энергоатома» заблокированы уже 6 месяцев и выхода из данной ситуации пока не видно. Напомним, что арест счетов был проведен по делу о взыскании задолженности в 127,3 млн грн в пользу ЗАО СП «Укрэлектроват», которую «Энергоатом» считает сомнительной. Данная сумма долга была сформирована путем индексации долга в 2,5 млн грн по единоличному решению судебного эксперта. Правительство и президент Украины ситуацию никак не комментируют.

«Это создает очень высокий уровень напряжения как в коллективе атомщиков, так и в энергетическом секторе. Мы должны осознавать, что атомная энергетика Украины генерирует 55% всей электроэнергии Украины», — сказал замглавы Комитета топливно-энергетического комплекса в парламенте Александр Домбровский, призвав Верховную раду принять законопроект, который предполагает продление моратория на взыскание долгов с атомной энергогенерирующей компании.

«Накопились большие проблемы, связанные с расчетами и поступлениями «Энергоатома»… На сегодняшний день долг перед НАЭК «Энергоатом» государственного предприятия «Энергорынок» составляет почти 14 млрд грн, а просроченная задолженность уже превышает 10 млрд грн. Это приводит к тому, что стратегическая компания Украины не может выполнять свои обязательства по завозу нового ядерного топлива и его вывоз с территории Украины. Сегодня «Энергоатом» не может обслуживать кредиты, в частности, от Европейского банка реконструкции и развития», — заявил депутат.

Украинские АЭС проверят на безопасность — экологическая оценка энергоблоков атомных электростанций Украины будет проводиться в течение года, до лета 2017 года, в рамках комплексной программы повышения безопасности. Как сообщил заместитель директора обособленного подразделения украинского «Энергоатома» «Атомпроектинжиниринг» Геннадий Сазонов, будет поведена общая оценка АЭС, воздействие на природную и социальную, на техногенную окружающую среду и другие действия. Однако есть финансовый нюанс — на реализацию этого проекта необходимо 1,4 миллиарда евро. При этом 600 миллионов евро предоставлены европейскими кредиторами, остальные же средства Украина должна найти сама.

«Ранее в подобных проектах принимал участие ЕБРР, например, в 2011-м и середине 2000-х — именно он выдавал деньги для проверок безопасности. Теперь, похоже, ЕБРР выделил 600 млн. евро, а вот откуда возьмёт деньги Украина — не ясно. Украинским властям деньги брать неоткуда: Кабмин Гройсмана рад бы получить 1,7 млрд. долл. от МВФ и согласился на людоедские условия данной организации. Проверка безопасности украинских АЭС — последнее, что интересует Киев. Потому, вполне возможно, что деньги найти попробуют, однако если кредитора не найдут, то украинская власть не особо расстроится. АЭС же могут остаться без проверки, что будет означать рост риска возникновения атомных инцидентов», — заявил Иван Лизан.

Загадочный атомный кредит

Украина подписала соглашение с одним из банков США на 260 млн долларов, предполагающее финансирование диверсификации поставок ядерного топлива на украинские АЭС. Документ был подписан в ходе визита делегации от правительства Украины в Вашингтон, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Какие-то подробности по этой сделке в настоящий момент неизвестны.

«Вашингтон можно только поздравить с получением очередного выгодного контракта. Несмотря на то, что реальных денег у Украины нет, работы проведут американские компании, а Украине останется выплата процентов и тела кредита, а также зависимость от американских технологий. Такие контракты — типичная колониальная схема: работы выполняют подрядчики кредитора, а у должника остаётся долг и политическая/технологическая зависимость. Данный контракт — доказательство того, что вкладывать деньги стоит в смену режимов в странах, а затем финансирование колониальной администрации, а не общие проекты, как, например, не построенный совместно с Россией из-за отказа Украины завод по фабрикации ядерного топлива в Кировоградской области», — комментирует эксперт.