Иваново, 23 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Один человек погиб, четверо оказались в больнице в результате взрыва в одном из цехов Ивановского химического завода (ОАО «Ивхимпром») 23 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Ивановской области

Взрыв прогремел около 14:45. По данным МЧС, взорвался газовый котел. При взрыве произошло разрушение внутренних перегородок на площади 10 кв.метров. Несущие конструкции здания котельной не пострадали.

С места происшествия было госпитализировано пять человек, один позже скончался в больнице.

СУ СКР проводит доследственную проверку. На месте взрыва работают спасатели и следователи.