Грозный, 23 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В Крыму нынешним летом проведут свои каникулы около восьми тысяч детей Чечни. Среди них дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из числа сирот и малоимущих, а также 480 учащихся школ хафизов, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

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Доставка детей к месту отдыха и обратно осуществляется самолетом. В стоимость контракта включено страхование жизни и здоровья детей, а также лиц, сопровождающих детей на весь период пребывания в учреждении отдыха и оздоровления, а также в пути следования детей к месту отдыха и обратно, отметил заместитель министра труда, занятости и социального развития ЧР Рустам Джемаев.

Всего в республике будут охвачены организованным отдыхом около 22 тысяч детей и подростков. Кроме Крыма они смогут побывать в санаториях Кабардино-Балкарии и в летнем лагере в Шелковском районе Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, количество детей Чечни, охваченных организованным летним отдыхом в 2016 году, выросло до 22 635 человек. В начале нынешнего года власти региона планировали оздоровить за госсчет только 18 тыс. детей и подростков. После предоставления региону из федерального бюджета дополнительно 87,5 млн рублей в качестве субсидии на летний отдых детей число получивших путевки увеличилось почти на 4 тыс. человек.