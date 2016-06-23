Волгоград, 23 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Объекта культурного наследия регионального значения — воинское захоронение «Лог смерти» в Краснооктябрьском района Волгограда больше не будет бесхозным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 23 июня, иск районного прокурора к городской администрации и департаменту муниципального имущества о принятии мер к постановке захоронения на учет в территориальном органе Федеральной регистрационной службы судебная инстанция удовлетворила.

Бойцы 95-й стрелковой дивизии в день окончания боёв в Сталинграде. 1943

Также по решению Краснооктябрьского районного суда Волгограда объект культурного наследия муниципалитет в дальнейшем должен будет принять на баланс.

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В Волгограде установлены виновные в рытье котлована около памятника воинам

Иск прокуратура подала после получившей широкую огласку истории с незаконными земляными работами, которые были проведены в районе братской могилы «Лог смерти». В феврале текущего года в нескольких метрах от воинского захоронения — памятника бойцам 95-ой стрелковой дивизии, погибшим в Сталинградской битве, было извлечено 240 тонн грунта, перемешанного с металлургическим шлаком. При этом часть котлована оказалась в границах территории объекта культурного наследия — асфальтовое покрытие в северо-западной части памятника было повреждено в результате работы тяжелой техники.

Установить виновного удалось. Незаконные работы проводило ООО «Стил». Кроме того, выяснилось, что воинское захоронение «Лог смерти» — объект культурного наследия регионального значения является бесхозным, в связи с чем, меры по охране и содержанию памятника принимаются эпизодически и не в полном объеме.

В настоящее время котлован зарыт, разрешение памятнику не угрожает, а фирма «Стил» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия оштрафована на 100 тыс. рублей.