Москва, 24 июня, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, завершается работа VI созыва Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Эксперты и политики подводят итоги первой «пятилетней» работы нижней палаты парламента. Чем запомнится нынешняя Дума?

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Тройка самых «цитируемых» законов

Как показывает статистика, среди самых громких инициатив — так называемый «антитабачный» закон — более 13 тыс. упоминаний в федеральных СМИ. Депутаты несмотря на активное «табачное лобби» ввели запрет на курение на детских площадках, в подъездах жилых домов, рядом со станциями метро и на рабочих местах.

На втором месте — закон 2012 года, который ввел понятие «иностранного агента» для НКО, финансируемых из-за рубежа. Тройку замыкает принятый в 2012 году закон, получивший название «закон Димы Яковлева», установивший, в частности, запрет на усыновление детей из России гражданами США.

«Итальянская забастовка»

В 2012 году впервые в истории российского парламента в Госдуме прошла «итальянская забастовка». Оппозиция выступила резко против проекта закона, который усиливал наказание за нарушения на митингах и регулирует правила проведения массовых акций. К депутатам фракции «Справедливая Россия» присоединились парламентарии от КПРФ — законодатели выносили более 300 поправок на отдельное обсуждение, четко проговаривая полностью отнюдь не самое короткое наименование законопроекта и используя все положенное по регламенту время для обоснования предложений. Пленарное заседание длилось около одиннадцати часов. Автомобилистам

Одним из самых резонансных стал закон о порядке эвакуации автомобилей. Кульминацией стали несколько инцидентов с «паркменами», которые запирались в уже погруженных на эвакуаторы машинах и требовали вернуть автомобили на место. Госдума в итоге уточнила порядок эвакуации и ввела «постоплату». Кроме того, созыв запомнится законопроектом, позволяющим регионам вводить плату за проезд в города, введением «скидки» за быструю оплату штрафов, а также введением системы «Платон».

Интернет и связь

Парламентарии активно работали над пакетом законов, направленный на защиту авторских прав. Закон подвергся жесткой критике со стороны экспертов в сфере интернет-технологий, а пользователи российского сегмента интернета указывали на трудность реализации его положений на практике, так как современные технологии позволяют при минимальных усилиях обходить существующие механизмы блокировок. Собственно, с этим сейчас и столкнулся Роскомнадзор.

Очень полезным и востребованным оказался закон, освободивший граждан от так называемого мобильного рабства, а также нормы против спама. Принят закон «о забвении», а также поправки, регулирующие работу блогеров. Законодательно была запрещена нецензурная лексика в СМИ. Когда закон принимался, некоторые депутаты, иронизируя, предлагали профильному ведомству установить перечень такой лексики подзаконным актом.

К слову

Всем запомнился знаменитая эмоциональная реакция спикера Госдумы Сергея Нарышкина. В ответ на скандал с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Андрея Воробьева («Единая Россия») 7 февраля 2012 года спикер Госдумы Сергей Нарышкин позволил себе негромко дать оценку обстановки в зале.

Кроме того, вряд ли возможно забыть про то, как в 2013 году Владимир Познер в своей программе сделал оговорку, которая вошла в историю.

Смешно и нелепо

Когда говорят о самых смешных инициативах депутатов VI созыва сразу вспоминается предложение депутата Сергея Иванова (ЛДПР), который предложил на уровне федерального закона запретить потребление чеснока в общественных местах. Логично, что законопроект был внесен 1 апреля.

Также Иванов предлагал штрафовать СМИ за трансляцию неправильных прогнозов погоды. Так, если в прогнозе ошиблись более чем на одиннадцать градусов, то штраф мог составить до 20 тыс. рублей.

Кроме того, парламентарии предлагали ввести квоты на плохие новости — 70% телеэфира должно, по мысли автора законопроекта Олега Михеева («Справедливая Россия»), должны состоять сплошь из позитива. Нарушителей-журналистов предлагалось наказывать уголовно.

Купюры

В 2014 году депутат от ЛДПР предложил изменить дизайн 100-рублевой купюры — на ней видны интимные части тела Аполлона, что противоречит закону о защите детей и может нанести непоправимый вред их здоровью и развитию, приводился аргумент. Депутаты также предлагали запретить каблуки и кеды, некоторые виды секса, навигаторы и видеорегистраторы, заслоняющие лобовые стекла автомобилей, хотели запретить неродившим женщинам получить высшее образование.