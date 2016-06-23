Пермь, 23 июня, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Администрация Перми подготовила изменения в проект постановления о введении платных парковок на территории города. Работу парковок планируется начать с 15 августа 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Petr Magera Платная парковка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз сроки введения переносились в связи с отбором оператора системы внесения платежей. Первый этап аукциона по платным парковкам выиграл пермский филиал «Ростелекома». Однако в июне 2016 года в УФАС по Пермскому краю обратились компании «БТЕ» и «НИСТ». Они пожаловались на действия Пермской дирекции дорожного движения и мэрии Перми. Их жалобы были признаны необоснованными, но это замедлило процесс открытия парковок.

«Перенос изначально запланированной даты на полтора месяца связан с проведением конкурсных процедур, сроки проведения конкурса были продлены из-за внесения изменений в документацию», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что зона платной парковки в Перми будет ограничена улицами Попова, Пушкина, Николая Островского, Советской, Монастырской и Окулова. Плата за парковку в центральных кварталах Перми составит 15 рублей в час и будет введена только в рабочие дни и во время с 8:30 до 19:30. Деньги, собранные с платных парковок, планируется направлять в бюджет города.