Берлин, 23 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. После раскола между Берлином и Веной канцлер Германии Ангелы Меркель и ее новый коллега по должности из Австрии Кристиан Керн демонстративно обозначили сближение их позиций в вопросе беженцев, передает Die Zeit.

Manfred Werner Кристиан Керн

По завершению встречи в Берлине оба лидера призвали к справедливому распределению беженцев в Европейском союзе. Керн раскритиковал отказ некоторых стран-членов ЕС принимать мигрантов.

Визит Керна в немецкую столицу является первым с момента его вступления в должность после отставки канцлера Вернера Файманна в мае.