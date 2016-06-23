Москва, 23 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Предстоящая избирательная кампания позволит сформировать профессиональный состав Госдумы VII созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, на это рассчитывает спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «Выборы не должны стать гонкой за мандатами любой ценой», — заявил Нарышкин.

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Выборы — не только проверка системы, они «дают возможность сформировать новую дополнительную повестку для всех уровней муниципальной и государственной власти», отметил спикер Госдумы.

«Объявленная кампания даст именно такой результат и позволит сформировать дееспособный, ответственный и профессиональный состав ее седьмого созыва», — отметил Нарышкин.