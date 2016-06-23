Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Начальник государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Василий Лебедев предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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По версии следствия, в январе 2013 года Лебедев предоставил в Комитет по здравоохранению Ленобласти подложный документ — удостоверение, якобы выданное ему Военно-медицинской академией Минобороны России о присвоении высшей квалификационной категории «судебно-медицинская экспертиза».

Подложный диплом послужил основанием для установления Лебедеву ежемесячных доплат за наличие высшей квалификационной категории в размере 30% оклада. Таким образом, Лебедев с марта 2013 года по март 2016 года, по данным следствия, похитил денежные средства из бюджета 47-го региона в сумме порядка 360 тыс. рублей.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Василия Лебедева в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

4 февраля 2016 года Василий Лебедев был отправлен под домашний арест. Ранее, помимо мошенничества, ему инкриминировали «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения». Два дела были объединены в одно производство.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, сейчас Лебедев пойдет под суд только по делу о мошенничестве — второе дело выделено в отдельное производство.Напомним, что второму делу главным фигурантом проходит бизнесмен Ильхам Алиев, обвиняемый в организации заказного убийства. По версии следствия, Лебедев давил на завотделом экспертиз бюро, чтобы Алиеву выдали справку о заболевании, исключающем нахождение в следственном изоляторе.

Исполняющим обязанности начальника Ленинградского областного патологоанатомического бюро с 5 февраля был назначен Арнольд Андреев.