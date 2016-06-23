Ташкент, 23 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Узбекистана — Ташкент с двухдневным визитом для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сегодня, 23 июня сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин в ташкентском аэропорту

Нынешняя встреча глав государств-членов ШОС юбилейная, она приурочена к 15-летию создания организации. В Ташкенте главы государств обсудят конкретные шаги по совершенствованию деятельности ШОС. Речь идет о сотрудничестве в сфере безопасности, в частности, борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Кроме того, будут рассматриваться вопросы экономических и гуманитарных связей. Стороны обменяются мнениями по региональным и глобальным проблемам. Будет обсуждаться ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке.

У Путина запланирован ряд отдельных встреч в Ташкенте. Состоится трехстороння встреча Путина с лидерами Монголии и Китая. Также запланирована отдельная встреча российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС пройдет в Ташкенте 23−24 июня. В нем участвуют все главы стран организации. 25 июня Путин отправится в Пекин, где пройдут росийско-китайские переговоры.