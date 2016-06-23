Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В отдельных территориях Ростовской области до утра 24 июня будет бушевать непогода. Штормовое предупреждение распространило региональное управление МЧС 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

По данным синоптиков, местами по области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. При грозах ожидаются порывы ветра до 28 м/с. Не обойдёт буря и областной центр, но в Ростове-на-Дону дождь будет кратковременным.

В ведомстве просят жителей Дона быть внимательными, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

Напомним, что в последний раз ливни пронеслись по донскому региону в первых числах июня. После этого в области установилась удушающая жара, столбики термометров поднимаются выше 30-градусной отметки.