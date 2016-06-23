Киев, 23 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. По итогам заседания совета директоров Международного валютного фонда Украина получит транш в размере 1 млрд долл. Об этом 23 июня на пресс-конференции заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Подайте!

«Мы ожидаем, что совет директоров состоится в июле. Точная дата не объявлена. Ближайший транш, который мы ожидаем получить, в размере 1 млрд долларов», — сказала Гонтарева.

Она сообщила, что НБУ готов подписать соглашение с МВФ «в любое время».

«Мы готовы подписать меморандум с нашей стороны в любую дату. Со стороны Нацбанка все согласовано. Поэтому, мы ждем, когда будет согласовано в других департаментах», — рассказала Гонтарева.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2016 году суммарные выплаты МВФ Киеву составят максимум 1,7 млрд долларов. При этом, по его словам, по итогам 2016 года экономика Украины покажет рост на уровне 1,5%.

«Считаю, что самым главным нашим заданием является возрождение национальной экономики. По нашим прогнозам до конца этого года мы будем иметь 1,5% роста ВВП. Но главная задача нашего правительства — удержать этот рост и обеспечить стабильное экономическое развитие, несмотря на то, что у нас есть чрезвычайно мощные враги», — сказал Гройсман.

В начале этого года власти Украины надеялись на его протяжении получить от МВФ порядка 6 млрд долларов кредитных средств.