Томск, 23 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Чтобы выполнить программу по расселению и снять остроту проблемы жителей аварийных домов, Томская область изменит подходы к переселению проживающих в ветхом фонде. Такая договоренность достигнута по итогам командировки в Москву заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

becar.ru Многоквартирный дом

Переговоры об изменении условий проекта состоялись в Фонде содействия реформированию ЖКХ, который наряду с регионом софинансирует программу по переселению. До 1 сентября 2017 года Томской области предстоит расселить более 50 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до марта 2012 года.

«Чтобы полностью и в срок реализовать программу, мы предложили руководству фонда откорректировать варианты приобретения жилья для переселения, — сообщил Евгений Паршуто. — В частности, строить или покупать его не только на той территории, где расположены «аварийные» квартиры, но и в других муниципалитетах. Такая возможность крайне важна для Стрежевого и других северных районов Томской области».

Также стороны обсудили включение в программу инженерной инфраструктуры 2017 года объектов, которые обеспечат устойчивое снабжение коммунальными ресурсами новых жилых микрорайонов. Кроме того, на встрече с руководством Минстроя РФ был поднят вопрос о строительных кооперативах.

«При сегодняшнем снижении и базы, и темпов строительства, нехватке рабочих рук и специалистов в отрасли именно кооперативы должны стать одним из самых эффективных способов строительства жилья на селе», — считает Евгений Паршуто.