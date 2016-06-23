Вильнюс, 23 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Вильнюсе около здания правительства продолжается несанкционированный протест студентов, которые разбили на подходах к правительству палаточный городок, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 июня. В настоящий момент более 50 молодых людей протестуют против нового Трудового кодекса.

Китайская палатка. 1869-1870

«Политики полностью не учли интересы трудящихся, профсоюзов и вообще живущих в Литве людей, их благополучие, все предложения, выгодные работникам, были отклонены и не обсуждались. Они нас не представляют, поэтому мы боремся за свои права сами. Мы никуда не отступим», — утверждают собравшиеся.

Молодые люди обещают протестовать около Дворца правительства с палатками до тех пор, пока принятые Сеймом правовые акты не будут отменены.

Акцию уже подверг критике министр окружающей среды Кястутис Трячокас, удивляясь, почему эти протестующие свои позиции и предложения не представили еще во время обсуждения проекта в Сейме.

«Выражать свое мнение, выбирать способы протеста — это их право. Вообще, я приветствую то, что у молодежи есть своя позиция. Но я думаю, что перед такими акциями протеста нужно сделать все остальное, всю домашнюю работу, договариваться, представлять предложения, получать ответы. Я не чувствовал активности молодежи во время всего этого процесса: были профсоюзы, были другие образования, но эта группа как-то только сейчас проснулась», — сказал Трячокас в эфире деловой радиостанции Žinių radijas.

Сейм после обсуждений, длившихся полгода, принял новый Трудовой кодекс. Если его одобрит президент, он вступит в силу с начала 2017 года.

В Трудовом кодексе упрощено увольнение работников, уменьшены выходные пособия, увеличено число допустимых сверхурочных, сокращены отпуска, предусмотрено более широкое разнообразие типов трудовых договоров.

Президент Даля Грибаускайте утверждает, что видит в кодексе установки, которые нужно исправить. Премьер Альгирдас Буткявичюс в свою очередь надеется, что президент одобрит принятые Сеймом изменения.