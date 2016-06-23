Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Депутата петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Светлану Нестерову отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение принял 23 июня Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Светлана Нестерова

На заседание не пустили представителей СМИ, оно проходило в закрытом режиме.

Нестерову обвиняют в организации мошеннической схемы при распределении бюджетных средств. Ей вменяют часть 3 статьи 33 и часть 4 статьи 159 УК (организация хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, депутат организовала хищение бюджетных средств с июня 2013 по декабрь 2014 года, привлекла к исполнению задуманного своих помощниц Веру Шишкину и Татьяну Китову, а также директора ряда коммерческих организаций Светлану Гасанову. Именно Шишкина и Китова дали показания против своей начальницы.

СКР утверждает, что Шишкина, Китова и Гасанова выполняли указания депутата, когда предоставили в комитет по социальной политике Петербурга недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг. В результате соучастницы, как считает следствие, похитили более 4,5 млн рублей.

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Шишкина, Китова и Гасанова заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, и их уголовные дела рассматривались в особом порядке. Первые две уже признаны виновными, получив штрафы и по 4 года условно, рассмотрение дела Гасановой находится в завершающей стадии.

В начале недели сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли с обысками к Светлане Нестеровой, после чего задержали парламентария. У Нестеровой имелись медицинские справки, которые якобы препятствовали помещению в изолятор, однако после освидетельствования в Александровской больнице депутата отправили в в спецприемник ФСБ, где она и находилась до последнего времени.

Добавим, Светлана Нестерова заняла второе место на праймериз «Единой России» по партийным спискам в округе №7. Однако, как сообщили в партии, ее членство в «ЕР» могут приостановить, и кандидатом от партии власти в городской ЗакС она, скорее всего, не станет.

Добавим, что проходящий обвиняемым по другому делу депутат Заксобрания Вячеслав Нотяг также на днях был отправлен под домашний арест — правда, после двухмесячного содержания в «Крестах» и тюремной больнице и перенесенного инсульта.