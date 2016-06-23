Вильнюс, 23 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Парламент Литвы единогласно принял закон, который фактически узаконивает слежку за людьми без решения суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 июня. Партия Союз свободы Литвы сегодня призвала президента Далю Грибаускайте его не подписывать.

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Все фракции Сейма без исключения — и консерваторы, и социал-демократы, кроме 6 воздержавшихся членов Сейма, одобрили это изменение закона, согласно которому хозяйственные субъекты, предоставляющие электронные связи, обязаны даже без решения суда предоставлять разведывательным учреждениям информацию о деятельности отдельных лиц или хозяйственных субъектов, потенциально вызывающих угрозу для национальной безопасности Литвы.

«Во всем мире демократические государства постоянно спрашивают себя — где начинается и заканчивается грань между обеспечением безопасности и приватности для граждан страны. Мы убеждены, что национальная безопасность можно и нужно обеспечивать, не нарушая частную жизнь лиц и пресекая любые возможности злоупотреблять служебным положением», — сказал председатель Союза свободы Литвы (либералов) Артурас Зуокас.

По его словам, противоречивая история Эдварда Сноудена показывает, что, когда работникам государственных учреждения предоставляется почти безграничное право располагать информацией о частной жизни людей, часто срабатывает человеческий фактор, и своим положением начинают злоупотреблять.