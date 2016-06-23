Киев: В Донбассе боевые действия ведутся на уровне августа 2015 г
Киев, 23 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще 11 солдат получили ранения. Об этом 23 июня на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 11 — получили ранения. Эти потери украинские войска понесли на всех направлениях вследствие вражеских обстрелов», — уточнил Мотузяник.
По его словам, обстановка в районе проведения «АТО» продолжает ухудшаться, в частности ВС ДНР и ЛНР активно применяют тяжелое вооружение на всех направлениях.
«Речь идет о 82 мм и 120 мм минометах, 122 мм и 152 мм пушках. По подсчетам штаба, вчера по нашим позициям было выпущено более 300 минометных мин и более 160 снарядов. Также активно стреляют вражеские снайперы. С уверенностью можно говорить, что боевые действия ведутся на уровне августа 2015 года», — сказал Мотузяник.
Он сообщил, что вчера ВС ДНР трижды обстреляли населенные пункты, которые находятся под украинским контролем: Авдеевку, Первомайское (из артиллерии) и Водяное (из минометов).
«Последний случай произошел в светлое время суток и был зафиксирован наблюдателями миссии ОБСЕ, которые тогда находились в этом селе», — добавил Мотузяник.
Полковник проинформировал, что на Донецком направлении по всему фронту от Зайцево до донецкого аэропорта идут враждебные обстрелы с применением всего имеющегося вооружения, кроме РСЗО.
«Враг часто применяет артиллерию для стрельбы по нашим позициям на второй линии обороны и в тылу. Основные «горячие точки»: пригород Горловки, авдеевская промзона, район Песок. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 22 вражеских обстрела, причем почти все из тяжелого вооружения», — рассказал Мотузяник.
Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении обстрелы идут по всей линии фронта. В частности, ВС ДНР применяли минометы в Тарамчуке и на участке фронта Талаковка — Широкино.
«Вражеские снайперы несколько раз открывали огонь в Марьинке», — подытожил Мотузяник.
Как сообщало ИА REGNUM , за прошедшую ночь на Донетчине украинские силовики вели минометный обстрел позиций армии ДНР на Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях. Подразделения ВСУ выпустили до 300 мин по позициям ВС ДНР на северной и западной окраинах Донецка, в окрестностях Ясиноватой и селах на юге Донетчины.