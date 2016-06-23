Киев, 23 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще 11 солдат получили ранения. Об этом 23 июня на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.gov.ua Украинская бронетехника на передовой

«В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 11 — получили ранения. Эти потери украинские войска понесли на всех направлениях вследствие вражеских обстрелов», — уточнил Мотузяник.

По его словам, обстановка в районе проведения «АТО» продолжает ухудшаться, в частности ВС ДНР и ЛНР активно применяют тяжелое вооружение на всех направлениях.

«Речь идет о 82 мм и 120 мм минометах, 122 мм и 152 мм пушках. По подсчетам штаба, вчера по нашим позициям было выпущено более 300 минометных мин и более 160 снарядов. Также активно стреляют вражеские снайперы. С уверенностью можно говорить, что боевые действия ведутся на уровне августа 2015 года», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что вчера ВС ДНР трижды обстреляли населенные пункты, которые находятся под украинским контролем: Авдеевку, Первомайское (из артиллерии) и Водяное (из минометов).

«Последний случай произошел в светлое время суток и был зафиксирован наблюдателями миссии ОБСЕ, которые тогда находились в этом селе», — добавил Мотузяник.

Полковник проинформировал, что на Донецком направлении по всему фронту от Зайцево до донецкого аэропорта идут враждебные обстрелы с применением всего имеющегося вооружения, кроме РСЗО.

«Враг часто применяет артиллерию для стрельбы по нашим позициям на второй линии обороны и в тылу. Основные «горячие точки»: пригород Горловки, авдеевская промзона, район Песок. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 22 вражеских обстрела, причем почти все из тяжелого вооружения», — рассказал Мотузяник.

Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении обстрелы идут по всей линии фронта. В частности, ВС ДНР применяли минометы в Тарамчуке и на участке фронта Талаковка — Широкино.

«Вражеские снайперы несколько раз открывали огонь в Марьинке», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM , за прошедшую ночь на Донетчине украинские силовики вели минометный обстрел позиций армии ДНР на Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях. Подразделения ВСУ выпустили до 300 мин по позициям ВС ДНР на северной и западной окраинах Донецка, в окрестностях Ясиноватой и селах на юге Донетчины.