Красногорск, 23 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Повышение платы за коммунальные услуги в Московской области впервые будет ниже инфляции, уровень которой достиг 6,4%. Жителям региона с июля предстоит платить больше за электричество, газ, тепло и воду, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья. Тем временем в регионе насчитывается 57% сетей в состоянии «хуже среднего».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Повышение тарифов на коммунальные услуги пройдет по всей России с 1 июля, тем не менее, рост платежей в регионе впервые окажется ниже уровня инфляции, заявила председатель комитета по ценам и тарифам региона Наталья Ушакова.

«С 1 июля традиционно по всей России будет проходить повышение тарифов. В Московской области впервые за всю историю регулирования. Инфляция у нас — 6,4%, тарифы на электричество вырастут на 6%, на газ — на 2%, на тепло — 3,5%, на воду — 3,8%. Плата граждан вырастет с 1 июля на 4%», — пояснила Ушакова, отметив, что совокупный коммунальный платеж также будет ниже, чем уровень инфляции.

«Наши инвестресурсы, инвестпрограммы позволили снизить потери и дали результат. Количество наших сетей, которые находятся в состоянии хуже среднего, уменьшилось с 68 до 57%. Уменьшаются затраты на обслуживание этих сетей», — заключила Ушакова.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент кафедры экономики ВШЭ Владимир Бессонов, более высокий уровень инфляции по сравнению с тарифами ЖКХ может быть выгоден жителям Подмосковья, однако может негативно сказаться на компаниях-поставщиках услуг.

«Для жителей если рост цен происходит темпом ниже инфляции, то это, конечно, хорошо. Мы хотим больше получать и меньше платить, исходя из этой простой логики, конечно, жителям это хорошо. Если смотреть на то, кому мы платим, а мы платим тем компаниям, которые предоставляют нам соответствующие услуги, то им это не выгодно. Это не хорошо сказывается на финансовом состоянии компаний, что может отразиться на сотрудниках», — пояснил Бессонов.

Собеседник агентства также отметил, что сдерживание роста тарифов способствует снижению темпов инфляции.

«Если мы будет сравнить инфляцию в 6,4% с развитыми странами Запада, то такая инфляция будет высокой, если мы вспомним, то, что у нас было совсем недавно, то это низкие темпы инфляции. Все познается в сравнении, более того, мы — все еще переходная экономика», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития ожидает в России снижение инфляции по итогам 2016 года — она может составить 5,9%. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме «Единой России» в Магнитогорске заявил, что в 2016 году инфляция в России не превысит 6%.