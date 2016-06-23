Будапешт, 23 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Венгрия и Австрия видят необходимость в совместной охране внешних границ Европейского Союза для решения миграционного кризиса и сохранения беспаспортного перемещения внутри блока, передает ABC News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Охрана границы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи с австрийским коллегой Себастьяном Курцом заявил, что они оба согласны с тем, что беженцы, желающие приехать в ЕС, должны подать заявление о предоставлении убежища до въезда на территорию 28-стран.

«Если кто-то однажды въехал в ЕС, они остаются, даже если не получили убежище», — говорит Сиярто. Поэтому «необходимы решения, которые сводят к минимуму иммиграционное давление на ЕС», добавил венгерский министр.

Со своей стороны, Курц заметил, что «в будущем ЕС без внутренних границ возможен только, если мы защищаем внешние границы ЕС».