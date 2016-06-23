В Перми фестиваль «Крылья Пармы» пройдет без пилотажных групп
Пермь, 23 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2016 году на авиа фестивале «Крылья Пармы» планировалось выступление знаменитой пилотажной группы «Русские витязи», однако из-за запрета Министерства обороны России в Пермь она не прибудет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы фестиваля.
«К всеобщему искреннему огорчению запрет на полеты всех пилотажных групп Минобороны на данный момент не снят. Это делает невозможным выступление авиационной группы высшего пилотажа в «Крыльях». С огромным удовольствием мы бы пригласили авиагруппу «Первый полет» или «Балтийские пчелы» или других авиационных асов, но бюджет «Крыльев Пармы» не осиливает приглашение коммерческой авиагруппы», — признался представитель оргкомитета фестиваля.
Отметим, что запрет на выступления распространяется на все пилотажные группы Министерства обороны РФ, выступающие на СУ-27. Он введен после трагедии 9 июня 2016 года. Тогда в Подмосковье разбился истребитель Су-27 «Русских витязей», погиб летчик, гвардии майор Сергей Ерёменко. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. До выяснения причин крушения истребителя, полеты самолетов СУ-27 в России были временно приостановлены.
Несмотря на отсутствие пилотажных групп, традиционный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 25 июня, на военной авиабазе «Сокол».
Как сообщили организаторы, в небе выступят четыре самолета Уфимского авиацентра, парашютисты Пермского авиационного спортивного клуба, самолеты авиации общего назначения и сверхлегкой авиации. На статической экспозиции гостей фестиваля будут ждать Ту-134, Як-52, вертолет Ми, самолеты МиГ-31, которые можно будет не только рассмотреть вблизи и сфотографировать, но и посидеть в кабине. Кроме того, прямо на аэродроме баскетбольный клуб «Парма» проведет интерактивную игру со зрителями «Крыльев».