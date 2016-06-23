Пермь, 23 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2016 году на авиа фестивале «Крылья Пармы» планировалось выступление знаменитой пилотажной группы «Русские витязи», однако из-за запрета Министерства обороны России в Пермь она не прибудет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы фестиваля.

Россин Денис Владимирович «Большая девятка» — пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи»

«К всеобщему искреннему огорчению запрет на полеты всех пилотажных групп Минобороны на данный момент не снят. Это делает невозможным выступление авиационной группы высшего пилотажа в «Крыльях». С огромным удовольствием мы бы пригласили авиагруппу «Первый полет» или «Балтийские пчелы» или других авиационных асов, но бюджет «Крыльев Пармы» не осиливает приглашение коммерческой авиагруппы», — признался представитель оргкомитета фестиваля.

Отметим, что запрет на выступления распространяется на все пилотажные группы Министерства обороны РФ, выступающие на СУ-27. Он введен после трагедии 9 июня 2016 года. Тогда в Подмосковье разбился истребитель Су-27 «Русских витязей», погиб летчик, гвардии майор Сергей Ерёменко. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. До выяснения причин крушения истребителя, полеты самолетов СУ-27 в России были временно приостановлены.

Несмотря на отсутствие пилотажных групп, традиционный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 25 июня, на военной авиабазе «Сокол».

Как сообщили организаторы, в небе выступят четыре самолета Уфимского авиацентра, парашютисты Пермского авиационного спортивного клуба, самолеты авиации общего назначения и сверхлегкой авиации. На статической экспозиции гостей фестиваля будут ждать Ту-134, Як-52, вертолет Ми, самолеты МиГ-31, которые можно будет не только рассмотреть вблизи и сфотографировать, но и посидеть в кабине. Кроме того, прямо на аэродроме баскетбольный клуб «Парма» проведет интерактивную игру со зрителями «Крыльев».