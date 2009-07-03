Пермь, 23 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Пермский краевой суд 23 июня отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему инкассатору Александру Шурману, который отбывает в Губахинской колонии строгого режима восьмилетний срок за хищение 250 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда.

properm.ru Форма инкассатора Сбербанка

«Постановление Губахинского городского суда Пермского края от 7 апреля 2016 года в отношении Шурмана Александра Васильевича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении краевого суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, апелляционная жалоба на постановление Губахинского суда в отказе о условно-досрочном освобождении Александру Шурману поступила в Пермский краевой суд еще 26 мая 2016 года.

Ка сообщает портал «В курсе.ру» сам Шурман во время сеанса видеосвязи Перми с Губахой заявил, что заслуживает УДО, потому что имеет положительные характеристики из места заключения.

«Я активно участвовал в жизни колонии, в том числе в культурно-массовых мероприятиях. 50% своей зарплаты я перечисляю в пользу Сбербанка», — заявил бывший инкассатор.

На данный момент банку выплачен 1 миллион рублей, но по гражданскому иску долг остался: еще более 400 тысяч.

Во время заседания суда было отмечено, что у Шурмана нет взысканий от руководства, впрочем, поощрений также не имеется. В то же время психолог колонии подтвердил, что Александр Шурман достоин освободиться уже сейчас.

Однако потерпевшая сторона в лице представителя Сбербанка настояла на том, чтобы преступник оставался за решеткой до конца срока. «Шурман романтизирует свое преступление, кроме того, у него нет цели воссоединиться с семьей», — заявил представитель Сбербанка.

В результате в УДО Шурману отказано.

Отметим, что это уже третья попытка Шурмана добиться условно-досрочного освобождения. В июле 2011 года и в январе 2015 года Губахинский суд Пермского края уже рассматривал ходатайства осужденного инкассатора. Представители прокуратуры выступали против освобождения Александра Шурмана, поскольку, по их мнению, на путь исправления он не встал, тяжесть содеянного не осознал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего инкассатора Сбербанка Шурмана было возбуждено по статье 162 УК РФ «Разбой». Подтвержденное судом преступление совершено 25 июня 2009 года, когда 36-летний сотрудник управления Западно-Уральского банка Сбербанка РФ Александр Шурман, угрожая напарникам автоматом, похитил из спецмашины 250 млн руб. 30 июня Шурман пойман. При задержании он не оказал сопротивления и сам показал тайник в лесу, куда спрятал деньги. Однако из похищенных 250 млн руб. не было найдено около 1 млн руб. В феврале 2010 года Ленинский суд Перми приговорил Александра Шурмана к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.