Армавир, Краснодарский край, 23 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Армавир» расторгло контракт с главным тренером Валерием Карпиным. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Шорох Сергей Валерий Карпин

Сообщатся, что руководство клуба встретилось с Карпиным. После обсуждения текущего положения дел в команде было принято обоюдное решение прекратить сотрудничество.

Руководство «чёрно-белых» поблагодарило Карпина за сотрудничество и пожелало ему дальнейших успехов. Ожидается, что вместе с Карпиным «Армавир» покинет его помощник, бывший футболист столичного «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных. В тренерский штаб команды Бесчастных вошел в начале января этого года.

Напомним, Карпин стал наставником «Торпедо» (так назывался «Армавир» до прошлого года) в июле 2015 года. Контракт с клубом был рассчитан на три года. Но под руководством Карпина «Армавир» скатился на 18-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ, 2-й дивизион) и вылетела в Профессиональную футбольную Лигу (ПФЛ, 3-й дивизион). Смена названия клубу также не помогла.

На данный момент руководство «Армавира» ведет переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера команды.