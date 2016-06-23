Москва, 23 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Киевские власти не создают нормальных условий для работы российских дипломатов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг России

«После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года посольство РФ в Киеве и консульства на Украине неоднократно подвергались нападениям. Их деятельность блокировалась, проходили незаконные и неуправляемые пикеты при попустительстве государства. В результате таких проявлений вандализма т.н. «активистов» здания были повреждены, был нанесён ущерб, украинские власти, вопреки нормам, не обеспечивают должного уровня правил, не создают нормальных условий работы наших дипломатов. Сохраняется угроза любых провокаций в отношении наших сотрудников», — сказала Захарова.

По её словам, здание посольства РФ в Киеве «потребовало ремонта»: «После того, как ремонтные работы будут завершены, все государственные символы России займут своё место. Этому техническому моменту пытаются придать политическое значение».

Напомним, после госпереворота в феврале 2014 года в Киеве украинские радикалы провели серию пикетов и нападений на российские посольства и консульства. Так, наибольший ущерб получило посольство РФ в Киеве, а также консульства России в Харькове, Львове и Одессе.