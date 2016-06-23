Магас, 23 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Состояние туристической отрасли в Ингушетии не может не вызывать оптимизма у властей республики. За последние три года число туристов, посетивших регион, увеличилось почти в 20 раз. Об этом заявил председатель комитета по туризму Беслан Хамхоев на заседании президиума правительства, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе главы Ингушетии.

Тимур Зиев/Timur Ziev Красоты Ингушетии

Гостей республики привлекают и горные курорты региона, такие как всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», и летние программы по пешему и конному туризму, и всевозможные масштабные спортивные соревнования, такие, как международный турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах».

Туристическая отрасль республики за три года в 25 раз увеличила свою прибыльность. Общий доход за 2015 год от индустрии туризма, по данным официальной статистики, составил более 62 млн рублей.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал усилить работу по развитию внутреннего туризма. Для этого, по мнению главы субъекта, необходимо активизировать работу по привлечению туристов в выходные дни, так как многие семьи выбирают именно их для знакомства с достопримечательностями региона.

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