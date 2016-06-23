Челябинск, 23 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области увеличили количество заместителей председателя регионального законодательного органа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

zs74.ru В челябинском заксобрании

Новый вице-спикер будет работать на непостоянной основе. Он займётся курированием работы двух комитетов Заксобрания: по экологии и природопользованию и по промышленной политике и транспорту.

Уже известно, кто займёт этот пост. Большинством депутатских голосов на него избран председатель комитета по экологии и природопользованию и известный челябинский промышленник Константин Струков.

Всего в Заксобрани работают один первый заместитель председателя и четыре вице-спикера.

Константин Струков в 1997 году возглавил объединение «Южуралзолото» в Пласте, а в 2007 году стал президентом ООО «УК Южноуральская угольная компания». Является миллиардером, упомянут в списке Forbes. В мае он занял второе место по итогам праймериз.